Rui Freitas tem uma novidade bombástica sobre a enfermeira Catarina

Afinal, em que ponto está a relação de Rui Freitas com a enfermeira Catarina? Esta é a pergunta que mais fazem ao artista, sobretudo após ser público que a profissional tinha terminado um namoro. Em entrevista a Santiago Lagoá, Rui Freitas esclareceu que está «mais distante» da amiga, por quem criou um carinho muito especial durante a 1ª Companhia.

«Eu adoro-a. Não, não. Ela tem alguém, eu estou na minha vida», garantiu. «Mas as coisas são como são, ela está com alguém, não vou estar a pensar muito nisso e a vida corre de forma natural. O que tem de ser, tem de ser», acrescentou.

Sobreviveu por milagre. Rui Freitas relata acidente que o deixou em estado crítico: «Muito sangue»

Rui Freitas esteve à conversa com Santiago Lagoá no podcast Fundo Branco Podcast e recordou um grave acidente de mota que quase lhe tirou a vida.

O cantor explicou que tudo aconteceu num sábado, durante um passeio, quando acabou por perder o controlo da mota.

«Saí de uma curva, fui para o penhasco e voei imensos metros», começou por recordar perante o apresentador.

Após o impacto, Rui Freitas descreveu momentos de grande aflição, sublinhando a gravidade do que viveu no local.

«Bati contra um penedo e (…) na altura não conseguia mexer as pernas. Estava a cuspir sangue, muito sangue», detalhou de forma impressionante.

O artista foi transportado de urgência de helicóptero para o Hospital de Viseu, onde lhe foram diagnosticadas fraturas nas apófises e na vértebra espinhosa L3, além de uma contusão pulmonar.

Apesar da gravidade, Rui Freitas revelou que recuperou e olha hoje para o episódio com gratidão.

«Estou praticamente a 100% (…) acho que Deus protegeu-me (…) Sinto que foi uma segunda oportunidade da minha vida», rematou.