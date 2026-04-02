Rui Freitas acaba as férias de sonho na esquadra da polícia e faz apelo: «Por favor...»

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

Fim da Primeira Companhia. Veja a vitória de Rui Freitas em imagens

Rui Freitas decidiu tirar uns dias de descanso em Cabo Verde, mas as férias não correram como previa. O vencedor da 1ª Companhia foi roubado na praia e contou tudo aos fãs.

A partilha foi feita através das redes sociais. O cantor dos 4 Mens relatou o momento: «Bem que podia ser uma mentira do dia 1 de abril… Roubado na praia. Passaporte desaparecido. Um dia que era para ser de descanso transformou-se num pesadelo burocrático num país estrangeiro. Estive na polícia a tentar resolver este caos. Por favor, nunca percam de vista os vossos pertences.»

«Até parece mentira. Vim à polícia, roubaram-me a mochila na praia enquanto tirava fotos. Fui dar um mergulho, tirar uma fotografia e mochila já foste. 10 minutos sozinha, desapareceu», adiantou, numa outra partilha.

Rui Freitas contou que «só se safou o telemóvel», que estava na sua posse. Tudo o que estava na mochila, desapareceu, e há uma grande preocupação: «O problema é o passaporte para ir embora também. Pois é.»