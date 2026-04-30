Sobreviveu por milagre. Rui Freitas relata acidente que o deixou em estado crítico: «Muito sangue»

Rui Freitas esteve à conversa com Santiago Lagoá no podcast Fundo Branco Podcast e recordou um grave acidente de mota que quase lhe tirou a vida.
O cantor explicou que tudo aconteceu num sábado, durante um passeio, quando acabou por perder o controlo da mota.
«Saí de uma curva, fui para o penhasco e voei imensos metros», começou por recordar perante o apresentador.
Após o impacto, Rui Freitas descreveu momentos de grande aflição, sublinhando a gravidade do que viveu no local.
«Bati contra um penedo e (…) na altura não conseguia mexer as pernas. Estava a cuspir sangue, muito sangue», detalhou de forma impressionante.
O artista foi transportado de urgência de helicóptero para o Hospital de Viseu, onde lhe foram diagnosticadas fraturas nas apófises e na vértebra espinhosa L3, além de uma contusão pulmonar.
Apesar da gravidade, Rui Freitas revelou que recuperou e olha hoje para o episódio com gratidão.
«Estou praticamente a 100% (…) acho que Deus protegeu-me (…) Sinto que foi uma segunda oportunidade da minha vida», rematou.