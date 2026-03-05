Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia - Big Brother

Rui Freitas contou qual o momento mais difícil que passou na base da 1ª Companhia.

Rui Freitas foi o grande vencedor da 1ª Companhia e, pouco mais de duas semanas depois de conquistar o título, o cantor abriu o jogo sobre o momento que mais o marcou na base de Bucelas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rui Freitas não teve dúvidas ao apontar o episódio que mais lhe custou durante o desafio:

«A nomeação do Comandante por insolência», contou Rui Freitas, referindo-se a José Moutinho.

O vencedor explicou ainda por que razão aquele momento foi tão difícil de gerir:

«Foi difícil para mim de interpretar, porque não me revejo nisso de todo e foi um bocadinho difícil.»

No entanto, Rui Freitas garantiu que a experiência acabou por ter um efeito contrário ao esperado, funcionando como combustível para dar o melhor de si dentro do programa:

«Mas também serviu como alavanca e deu-me uma motivação extra para fazer melhor as coisas, para me motivar todos os dias para provar que isso não era verdade e acho que acabei por demonstrar uma evolução e também fazer-se perceber que não me identifico com isso e por isso é que achei talvez o momento mais difícil lá dentro.», contou.

Veja o video aqui: 
