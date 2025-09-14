Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Jéssica Antunes, 31 anos, e Rui Pedro Figueiredo, 40 anos, casaram-se! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos do público português.

Entre a lista de convidados da cerimónia, destaca-se a presença de famosos, como Zé Lopes, Maya, Teresa Guilherme, Elisabete Moutinho, Nuno Ribeiro e Paulo Battista. No que toca a ex-concorrentes de reality show, o casal Joana Schreyer e Ricardo Pereira, Rúben da Cruz, também não faltaram à festa.

'Casamenteira' do casalinho esteve presente na cerimónia

Recorde-se que, Teresa Guilherme, foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram. Veja mais imagens do momento, na galeria em cima.

O vestido de noiva de Jéssica Antunes e a surpresa do filho

Jéssica Antunes deslumbrou com um vestido de noiva elegante e romântico. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta e estava ricamente trabalhado com bordados e aplicações que conferiam brilho e sofisticação. O decote em coração conferia-lhe uma forma delicada, enquanto uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, caía dos ombros até ao chão.

Para completar o look, a noiva usou o cabelo solto em ondas suaves, adornado por uma tiara dourada com detalhes florais, que lhe deu um ar de princesa moderna. Os brincos em forma de flor harmonizavam com os restantes acessórios, tornando o conjunto ainda mais requintado. O resultado foi um visual romântico, sofisticado e inesquecível, à altura de um dos dias mais marcantes da sua vida.

Houve, ainda, espaço para uma surpresa do próprio filho Isaac. Veja o vídeo, em baixo.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram as alianças este último sábado, dia 13 de setembro, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O "casalinho" organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Na manhã do dia do casamento, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar.