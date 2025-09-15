Prepare os lenços: Rui Pedro é surpreendido pelo filho no casamento. E o vídeo é o mais emotivo de sempre

Este sábado, 13 de setembro, Jéssica Antunes, 31 anos, e Rui Pedro Figueiredo, 40 anos, viveram um dos dias mais marcantes das suas vidas: o casamento de sonho na Ericeira, local onde começou a sua história de amor no programa "Big Brother – A Revolução".

Um dos momentos mais marcantes foi sem dúvida a surpresa do filho mais velho, Isaac, que deixou uma mensagem muito especial ao pai, minutos antes de acompanhar a mãe até ao altar. O casal tem ainda Benedita, de um ano e meio.

«Esta foi a incrível surpresa que a Jéssica Antunes me preparou na cerimónia, que me desmanchou totalmente e derreteu os corações dos nossos queridos convidados. Foi lindo, não foi?», escreveu Rui Figueiredo na sua página de Instagram.

Entre muitas caras conhecidas que testemunharam a união do casal, destacou-se uma presença inesperada e emocionante: o homem que dá voz ao "Big Brother". O mítico "Soberano" deixou uma mensagem especial aos noivos, repleta de carinho e conselhos sobre o amor e o respeito, que se tornaram num dos momentos mais inesquecíveis da cerimónia.

O apresentador Zé Lopes, que esteve presente, partilhou no Instagram a emoção de rever a história que acompanhou desde o início: “Foi um programa de televisão que os juntou. Hoje, cinco anos (e dois filhos) depois, casam-se no mesmo lugar onde tudo começou, com Teresa Guilherme como testemunha e uma mensagem muito especial do Big.”

Também Margarida Antunes divulgou parte da mensagem do "Soberano", que destacou a importância da cumplicidade diária e da solidez das relações: “Acima de tudo o resto, o que sinto hoje é uma enorme alegria por, de alguma maneira, estar presente neste que é um dia tão importante para os dois e para a família que já construíram.”

O casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro juntou romance, emoção e muitas memórias partilhadas, provando que o amor que nasceu na televisão continua a escrever capítulos felizes na vida real.