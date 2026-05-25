Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

16:01
Liliana lança farpa afiada a Marisa Susana: «Só ouves aquilo que queres» - Big Brother
02:14

Liliana lança farpa afiada a Marisa Susana: «Só ouves aquilo que queres»

15:57
Afonso é o novo Guia da Casa. E as primeiras decisões já foram tomadas - Big Brother
08:56

Afonso é o novo Guia da Casa. E as primeiras decisões já foram tomadas

15:47
Há um novo Guia da Casa! Descubra quem foi o concorrente eleito esta semana - Big Brother
03:57

Há um novo Guia da Casa! Descubra quem foi o concorrente eleito esta semana

15:44
Bruno bloqueia este concorrente e a reação é inédita. Saiba quem está impedido de ser Guia da Semana - Big Brother
02:12

Bruno bloqueia este concorrente e a reação é inédita. Saiba quem está impedido de ser Guia da Semana

15:40
Gritaria sem fim! Após acusação de Bruno, Leandro defende-se apontando o dedo a Pedro Jorge - Big Brother
05:23

Gritaria sem fim! Após acusação de Bruno, Leandro defende-se apontando o dedo a Pedro Jorge

15:34
Guia ou Empregado da semana? Afonso e Marisa Susana avaliam prestação de Bruno Simão - Big Brother
06:14

Guia ou Empregado da semana? Afonso e Marisa Susana avaliam prestação de Bruno Simão

14:50
Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil» - Big Brother
04:18

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

14:33
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar - Big Brother
01:52

Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

14:25
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo» - Big Brother
01:46

Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»

14:11
Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história - Big Brother
03:13

Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história

14:05
Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista - Big Brother
03:44

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista

13:50
Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona - Big Brother
07:02

Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona

13:43
Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa - Big Brother
03:48

Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa

13:32
Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...» - Big Brother
02:20

Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...»

13:00
Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão - Big Brother
10:19

Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão

12:43
Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer - Big Brother
02:34

Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer

12:38
"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique - Big Brother
05:47

"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique

12:23
Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana - Big Brother
08:09

Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana

12:22
Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro - Big Brother
04:49

Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro

12:05
Em lágrimas, Liliana não perdoa Leandro: «Juntaste-te a uma pessoa que me quer ver no lodo para falar mal de mim» - Big Brother
03:28

Em lágrimas, Liliana não perdoa Leandro: «Juntaste-te a uma pessoa que me quer ver no lodo para falar mal de mim»

12:04
«Como está o teu coração?»: João Ricardo abre-se com Marisa Susana e fala sobre Sara - Big Brother
08:09

«Como está o teu coração?»: João Ricardo abre-se com Marisa Susana e fala sobre Sara

11:57
Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega - Big Brother
10:23

Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega

11:35
Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia  - Big Brother

Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

11:21
«Brilha sozinho»: Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo e o colega assume que os vai cumprir - Big Brother
03:05

«Brilha sozinho»: Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo e o colega assume que os vai cumprir

11:13
Engenheiro Afonso questiona Sara sobre o reencontro da gala passada. E a resposta é inesperada - Big Brother
08:55

Engenheiro Afonso questiona Sara sobre o reencontro da gala passada. E a resposta é inesperada

Acompanhe ao minuto

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito - Big Brother

O jovem não baixou os braços e hoje em dia fatura muito com o próprio negócio.

Rui Pinheiro deixou de ser apenas conhecido pela participação no “Big Brother 2021” e transformou completamente o seu percurso profissional, apostando forte no mundo do fitness. Hoje, o ex-concorrente gere um negócio milionário que se tornou central na sua vida: o projeto “Rui Pinheiro Coach”.

A empresa de personal training tem vindo a crescer de forma consistente e tornou-se uma referência para milhares de pessoas que procuram mudar o seu estilo de vida. Através de planos personalizados, acompanhamento constante e uma forte presença digital, Rui Pinheiro afirma ajudar diariamente clientes a atingirem transformações físicas impressionantes, muitas delas partilhadas nas redes sociais como prova de resultados.

O sucesso do projeto acabou por representar uma verdadeira viragem na sua vida, tanto a nível pessoal como financeiro. Rui passou a dedicar-se a tempo inteiro ao coaching e ao fitness, construindo uma marca própria que, segundo o próprio, lhe permite viver daquilo que mais gosta e impactar positivamente a vida de outras pessoas.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Transformação impressionante

Rui Pinheiro conquistou muitos fãs no Big Brother graças ao físico musculado e aos abdominais definidos, mas nem sempre teve esta imagem. O ex-concorrente mostrou nas redes sociais um impressionante antes e depois, revelando que já teve vários quilos a mais.

Numa publicação antiga, Rui falou sobre uma fase difícil da sua vida, quando terminava o curso de Direito e não se sentia realizado: “Só sabia viver com meio copo de whiskey na mão! A minha vida era de noite, ir a festas, festivais (…) meio ébrio, meio alienado!”, confessou.

Hoje, a realidade é bem diferente. Rui Pinheiro dedica-se ao seu negócio como personal trainer, trabalha na área que gosta e já ajudou muitas pessoas a mudarem de vida através do exercício físico e da motivação diária.

Temas: Rui Pinheiro Personal Trainer Big Brother 2021 Negócio

Fora da Casa

Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Há 1h e 42min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 2h e 36min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Hoje às 12:10
Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Hoje às 11:23
Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Hoje às 00:22
Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Ontem às 20:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 2h e 36min
Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Ontem às 22:53
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Hoje às 00:16
Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

22 mai, 19:29
Ver Mais

Notícias

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Há 1h e 27min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 2h e 36min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Hoje às 12:10
Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

Hoje às 11:35
Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Hoje às 11:23
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

Ontem às 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»
04:18

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

Há 1h e 46min
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar
01:52

Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

Há 2h e 3min
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»
01:46

Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»

Há 2h e 11min
Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história
03:13

Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história

Há 2h e 25min
Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista
03:44

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista

Há 2h e 31min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

Hoje às 11:19
Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Hoje às 10:21
Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Ontem às 19:42
O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

23 mai, 19:20
Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

23 mai, 17:53
Ver Mais Outros Sites