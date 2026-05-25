Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Rui Pinheiro deixou de ser apenas conhecido pela participação no “Big Brother 2021” e transformou completamente o seu percurso profissional, apostando forte no mundo do fitness. Hoje, o ex-concorrente gere um negócio milionário que se tornou central na sua vida: o projeto “Rui Pinheiro Coach”.

A empresa de personal training tem vindo a crescer de forma consistente e tornou-se uma referência para milhares de pessoas que procuram mudar o seu estilo de vida. Através de planos personalizados, acompanhamento constante e uma forte presença digital, Rui Pinheiro afirma ajudar diariamente clientes a atingirem transformações físicas impressionantes, muitas delas partilhadas nas redes sociais como prova de resultados.

O sucesso do projeto acabou por representar uma verdadeira viragem na sua vida, tanto a nível pessoal como financeiro. Rui passou a dedicar-se a tempo inteiro ao coaching e ao fitness, construindo uma marca própria que, segundo o próprio, lhe permite viver daquilo que mais gosta e impactar positivamente a vida de outras pessoas.

Transformação impressionante

Rui Pinheiro conquistou muitos fãs no Big Brother graças ao físico musculado e aos abdominais definidos, mas nem sempre teve esta imagem. O ex-concorrente mostrou nas redes sociais um impressionante antes e depois, revelando que já teve vários quilos a mais.

Numa publicação antiga, Rui falou sobre uma fase difícil da sua vida, quando terminava o curso de Direito e não se sentia realizado: “Só sabia viver com meio copo de whiskey na mão! A minha vida era de noite, ir a festas, festivais (…) meio ébrio, meio alienado!”, confessou.

Hoje, a realidade é bem diferente. Rui Pinheiro dedica-se ao seu negócio como personal trainer, trabalha na área que gosta e já ajudou muitas pessoas a mudarem de vida através do exercício físico e da motivação diária.