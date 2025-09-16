Há um concorrente no Secret Story que arranca suspiros cá fora com corpo de sonho

Está apresentado o leque de concorrentes do Secret Story e já estão descobertas várias curiosidades sobre eles. Rui Ribeiro é modelo e já brilhou em desfiles de grandes criadores, como para Fátima Lopes e Carlos Gil.

Rui Ribeiro, tem 21 anos, e vem de Guimarães. Define-se como ambicioso e disciplinado, orgulha-se de já ter cumprido grandes objetivos na vida como comprar um carro de sonho. Segue um plano de treino rigoroso e diz treinar quase 300 vezes num ano.

Considera-se parte dos 2% da população que pensa pela própria cabeça e acredita que nasceu para aprender e ensinar. Carismático e perspicaz, promete ser uma surpresa na Casa.

Nas redes sociais é possível encontrar imagens de Rui Ribeiro a desfilar e os elogios ao seu físico são mais do que muitos.

