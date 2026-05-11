Um momento inesperado une ex-concorrente do Secret Story a Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Rute Cardoso continua empenhada numa nova fase da sua vida, marcada pelo foco no equilíbrio físico e mental. Depois da perda trágica de Diogo Jota, a influenciadora digital tem procurado reencontrar-se através do desporto e de novos desafios pessoais. E há um ex-concorrente do Secret Story envolvido.

Entre treinos de corrida e sessões intensas de crossfit, Rute tem mostrado aos seguidores vários momentos da sua evolução física, partilhando regularmente a dedicação à nova rotina de exercício.

No passado sábado, 9 de maio, a influenciadora marcou presença numa box em Leça da Palmeira para participar numa exigente sessão de hyrox, modalidade que combina corrida com exercícios de elevada intensidade.

O treino acabou por proporcionar um encontro inesperado com Rui Ribeiro, ex-concorrente do Secret Story 9. O empresário, que participou numa das edições mais recentes do reality show da TVI, é também apaixonado pelo universo do fitness e escolheu o mesmo espaço para treinar.

Apesar da dureza do treino, o ambiente foi marcado pela descontração e boa disposição. No final da sessão, o grupo reuniu-se para a habitual fotografia de equipa e Rui Ribeiro surgiu ao lado de Rute Cardoso no registo partilhado nas redes sociais.

Rui Ribeiro costuma também mostrar nas redes sociais vários momentos ligados ao treino e à prática desportiva, algo que tem em comum com Rute Cardoso nesta nova fase das suas vidas.