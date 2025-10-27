Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Rui foi o concorrente expulso este domingo da gala do Secret Story. Esta segunda-feira esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e mostrou-se como nunca, fazendo revelações inéditas sobre a sua privada, que até ao momento ainda ninguém sabia.

O ex-concorrente falou dos pais, que o tiveram muito novos: «Tinham 18 anos, o meu pai já tinha feito, a minha mãe fazia em dezembro. Preparados não estariam, aos 18 anos provavelmente muito menos, acabam por ser pessoas jovens, por isso eu acredito que foi uma surpresa».

«Eu passei muito tempo com os meus avós maternos, a minha infância é muito resumida neles. A minha mãe vivia muito perto, o meu pai eu estava com ele aos fins de semana, mas eu sentia-me bem com os meus avós, era a minha casa», contou Rui a Cristina Ferreira e Claudio Ramos.

O jovem de 21 anos garantiu: «Nunca senti falta de amor, apesar de ter sido criado com os meus avós sei que os meus pais sempre estiveram lá e eu sou o que sou por causa dos meus pais e ouvir os meus pais atentamente foi a melhor coisa que eu já fiz».

Rui falou ainda de uma fase menos feliz da sua vida: «Tive a minha fase rebelde (…) dei trabalho sim senhora e se não fossem os meus pais eu não era aquilo que sou hoje», disse admitindo que «se podia perder no caminho» devido às «más companhias».

Durante a conversa, houve ainda espaço para falar da sua vida amorosa: «Já tive dois relacionamentos, não me arrependo de nenhum. Tanto um como outro duraram um ano, um ano e meio e a realidade é que ensinaram-me muito. Sinto que se não tivesse sido seletivo na escola das minhas parceiras, mais uma vez hoje em dia era uma pessoa diferente».