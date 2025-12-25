Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Ao Minuto

19:49
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente - Big Brother
01:50

«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente

19:36
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera - Big Brother
02:35

Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera

19:18
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente. - Big Brother
02:55

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.

19:10
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...» - Big Brother
02:52

Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»

19:05
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade - Big Brother
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

19:02
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...» - Big Brother
01:01

Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»

18:44
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro - Big Brother
01:18

Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro

18:40
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda. - Big Brother
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

18:37
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal» - Big Brother
01:45

Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»

18:34
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...» - Big Brother
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

18:24
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga» - Big Brother
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

18:24
Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês - Big Brother
02:42

Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês

18:15
«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana - Big Brother
00:42

«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana

18:14
Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua» - Big Brother
00:39

Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua»

18:12
Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir» - Big Brother
01:08

Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»

18:10
Marisa rasga Inês de elogios: «Ela não precisa de estar em altas algazarras para...» - Big Brother
00:43

Marisa rasga Inês de elogios: «Ela não precisa de estar em altas algazarras para...»

18:03
«Já estava na hora de estares lá fora»: Liliana implacável com Marisa - Big Brother
01:08

«Já estava na hora de estares lá fora»: Liliana implacável com Marisa

18:02
Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas» - Big Brother
01:33

Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas»

18:00
Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...» - Big Brother
01:02

Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...»

17:23
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...» - Big Brother
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

17:10
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9 - Big Brother

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

16:47
Brilhos e lantejoulas! Concorrentes preparam-se para a grande noite de Natal - Big Brother
00:56

Brilhos e lantejoulas! Concorrentes preparam-se para a grande noite de Natal

16:41
Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho» - Big Brother
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

16:13
Emocionada, Marisa declara-se à rival Liliana: «Foi graças a ti que...» - Big Brother
02:21

Emocionada, Marisa declara-se à rival Liliana: «Foi graças a ti que...»

16:04
Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é» - Big Brother
05:35

Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

  • Secret Story
  • Hoje às 14:45
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é - Big Brother

O Especial de Natal do Dois às 10, emitido na manhã de 25 de dezembro na TVI, ficou marcado por revelações feitas fora das câmaras, quando Dylan e Rui anunciaram à estação um novo projeto mediático que promete avançar já no início de 2026.

O Especial de Natal do Dois às 10, transmitido na manhã de 25 de dezembro na TVI, recebeu vários ex-concorrentes da atual edição da Casa dos Segredos para um lanche natalício, num ambiente descontraído e festivo. No entanto, antes de entrarem no ar, Dylan e Rui aproveitaram a ocasião para prestar declarações exclusivas à TVI sobre um novo projeto que prometem lançar em 2026.

Dylan revelou que a ideia surgiu da convivência cada vez mais frequente entre si, Rui e Zé, ex-noivo de Liliana: «Eu, o Zé e o Rui temos andado mais tempo juntos e decidimos que vamos lançar um podcast. Ainda está numa fase muito inicial, estamos a estruturar os temas que vamos debater, mas é um projeto para avançar em breve, talvez no início do ano», explicou.

O ex-concorrente adiantou ainda que o formato será diversificado e refletirá as diferentes personalidades do trio: «Ainda estamos a debater os tópicos. Vai ser sobre muitos temas. Somos três pessoas diferentes, por isso vamos tentar abordar assuntos ligados a cada um. É um projeto que já estamos a desenvolver e vai correr bem, de certeza», garantiu.

Rui mostrou-se igualmente entusiasmado com o desafio e elevou as expectativas em torno do projeto, sublinhando o carácter inovador da proposta: «O podcast ainda não tem nome, mas vai ser um projeto inovador e nunca antes visto em Portugal. Vai atrair milhares de pessoas. Vamos ter caras muito conhecidas e queremos um canal de transmissão. A ideia é que seja um videocast», revelou.

O Especial de Natal do Dois às 10 acabou assim por ser palco não só de momentos de confraternização entre antigos concorrentes, mas também do anúncio de um novo projeto mediático que promete dar que falar no inicio do próximo ano de 2026.

Recorde que, Dylan e Rui aproximaram-se após serem expulsos do reality show, já Zé nunca chegou a entrar.

Relacionados

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...»

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente
Temas: Rui Dylan Ze

Fora da Casa

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 57 min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Há 1h e 38min
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Hoje às 13:00
O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Ontem às 18:32
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
08:50

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Hoje às 12:18
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
07:47

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro

Hoje às 12:01
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Há 2h e 42min
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

22 nov, 09:48
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Ver Mais

Notícias

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 57 min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Há 1h e 38min
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Há 2h e 42min
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Hoje às 14:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Hoje às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Há 47 min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 57 min
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Há 1h e 12min
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Há 1h e 18min
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Há 1h e 28min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Hoje às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Hoje às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Ontem às 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Ontem às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Ontem às 11:48
Ver Mais Outros Sites