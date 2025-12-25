Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

De loiro a moreno: As imagens do antes e depois de Rui, concorrente do Secret Story 9

O Especial de Natal do Dois às 10, transmitido na manhã de 25 de dezembro na TVI, recebeu vários ex-concorrentes da atual edição da Casa dos Segredos para um lanche natalício, num ambiente descontraído e festivo. No entanto, antes de entrarem no ar, Dylan e Rui aproveitaram a ocasião para prestar declarações exclusivas à TVI sobre um novo projeto que prometem lançar em 2026.

Dylan revelou que a ideia surgiu da convivência cada vez mais frequente entre si, Rui e Zé, ex-noivo de Liliana: «Eu, o Zé e o Rui temos andado mais tempo juntos e decidimos que vamos lançar um podcast. Ainda está numa fase muito inicial, estamos a estruturar os temas que vamos debater, mas é um projeto para avançar em breve, talvez no início do ano», explicou.

O ex-concorrente adiantou ainda que o formato será diversificado e refletirá as diferentes personalidades do trio: «Ainda estamos a debater os tópicos. Vai ser sobre muitos temas. Somos três pessoas diferentes, por isso vamos tentar abordar assuntos ligados a cada um. É um projeto que já estamos a desenvolver e vai correr bem, de certeza», garantiu.

Rui mostrou-se igualmente entusiasmado com o desafio e elevou as expectativas em torno do projeto, sublinhando o carácter inovador da proposta: «O podcast ainda não tem nome, mas vai ser um projeto inovador e nunca antes visto em Portugal. Vai atrair milhares de pessoas. Vamos ter caras muito conhecidas e queremos um canal de transmissão. A ideia é que seja um videocast», revelou.

O Especial de Natal do Dois às 10 acabou assim por ser palco não só de momentos de confraternização entre antigos concorrentes, mas também do anúncio de um novo projeto mediático que promete dar que falar no inicio do próximo ano de 2026.

Recorde que, Dylan e Rui aproximaram-se após serem expulsos do reality show, já Zé nunca chegou a entrar.