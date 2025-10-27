Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Rui foi o concorrente expulso na gala de domingo do Secret Story 9 e, esta segunda-feira, marcou presença no programa Dois às 10, onde falou sobre a sua experiência no jogo e sobre o percurso de vida que o moldou.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente revelou que houve uma concorrente que demonstrou interesse por si: a Mariana. «Acredito que a Mariana possa ter sentido alguma coisa por mim», afirmou Rui, deixando o estúdio curioso sobre a ligação entre ambos dentro da casa. No entanto, garantiu que nunca iria apaixonar-se dentro de um reality show, pois nunca se sabe quem são verdadeiramente as pessoas dentro de um contexto destes. Apenas cá fora, no mundo real, consegue qveriguar isso, considerando arriscado algo do género, como aconteceu com Liliana e Fábio.

Veja o momento:

Para além das revelações sobre o jogo, o jovem de 21 anos mostrou um lado mais íntimo e emocionou ao partilhar a sua história de vida. Contou que os pais o tiveram muito jovens, com 18 anos, e que o apoio dos avós maternos foi essencial no seu crescimento. Apesar da separação precoce dos pais, Rui garantiu que nunca se sentiu desamparado.

O ex-concorrente admitiu ainda que passou por fases difíceis na adolescência, mas que hoje se sente em paz consigo mesmo. A participação no Secret Story 9, ainda que curta, ajudou-o a crescer e a conhecer-se melhor.