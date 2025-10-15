Rui, do Secret Story 9, surpreende com visual antigo: cabelo loiro, corte radical e um detalhe inesperado

O concorrente Rui, da atual edição do Secret Story 9, está a dar que falar — mas, desta vez, não é por causa de uma discussão ou estratégia de jogo. Uma viagem pelas redes sociais do participante revelou um lado desconhecido e um visual que ninguém esperava.

Na página de Instagram do jovem, é possível encontrar vídeos e fotografias antigas onde Rui surge com o cabelo muito curto, pintado de loiro e com um desenho preto que chamava imediatamente a atenção. Um contraste total com o visual atual, de cabelo escuro e penteado cuidadosamente alinhado, que tem mostrado dentro da casa mais vigiada do país.

As imagens, em destaque nas redes sociais, mostram um Rui mais irreverente e ousado, com um estilo que pode ser descrito como “radical” e “fora da caixa”.

Veja, em baixo, os vídeos publicados pelo concorrente e onde se dá conta do seu look arrojado.

Hoje, no "Secret Story 9", os concorrentes foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Dylan foi o primeiro a participar e lançou um desafio a Rui: sem olhar a afinidades, deveria apontar cinco pessoas que considera os melhores jogadores da casa e cinco que poderiam sair já naquele momento. Rui respondeu sem hesitar. Segundo o concorrente, Liliana, Leandro, Dylan, Marisa Susana e Bruna são os que se destacam como os melhores participantes da casa. Por outro lado, Vera, Marisa, Ana Cristina, Ana e Inês foram apontadas como as que menos fariam falta se saíssem hoje, deixando claro o seu ponto de vista sobre o jogo.

Rui. 21 anos. Guimarães. Apesar da idade, assume ter um ar maduro que engana toda a gente. Ambicioso e disciplinado, orgulha-se de já ter cumprido grandes objetivos na vida como comprar um carro de sonho ou treinar quase 300 vezes num ano.

Considera-se parte dos 2% da população que pensa pela própria cabeça e acredita que nasceu para aprender e ensinar. Carismático e perspicaz, promete ser uma surpresa na Casa.

