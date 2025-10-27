Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa

Ao Minuto

13:54
"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz - Big Brother
04:12

"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz

13:33
De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem - Big Brother
05:35

De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem

13:07
«Quero-te explorar toda»: Clima de picardias e provocações entre Bruno e Marisa Susana - Big Brother
09:48

«Quero-te explorar toda»: Clima de picardias e provocações entre Bruno e Marisa Susana

13:05
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia - Big Brother

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

12:58
«É que se olhar para ti, tu ainda dizes que eu tenho sentimentos por ti»: Pedro Jorge para Liliana - Big Brother
02:05

«É que se olhar para ti, tu ainda dizes que eu tenho sentimentos por ti»: Pedro Jorge para Liliana

12:44
Nova pista na casa deixa os concorrentes a pensar em... assalto - Big Brother
01:09

Nova pista na casa deixa os concorrentes a pensar em... assalto

12:33
Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem» - Big Brother
02:11

Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem»

12:27
O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina - Big Brother
01:21

O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina

12:04
Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!» - Big Brother
08:09

Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!»

11:35
Ana Cristina chama 'calhau' a Liliana e a casa não contém a reação - Big Brother
01:49

Ana Cristina chama 'calhau' a Liliana e a casa não contém a reação

11:34
«Parabéns por conseguires ser hipócrita com a maioria dos colegas»: Marisa dedica cartão a Ana Cristina - Big Brother
05:15

«Parabéns por conseguires ser hipócrita com a maioria dos colegas»: Marisa dedica cartão a Ana Cristina

11:16
Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros» - Big Brother
04:09

Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros»

11:02
Dylan destrói elogio de Raquel a Leandro: «Não há melhor concorrente...» - Big Brother
03:18

Dylan destrói elogio de Raquel a Leandro: «Não há melhor concorrente...»

10:21
«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana - Big Brother
03:10

«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana

10:18
Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story - Big Brother

Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

10:14
A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a» - Big Brother
04:14

A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»

09:58
«Não vai haver romance nenhum. Não há amor»: Inês deixa tudo em pratos limpos - Big Brother
01:07

«Não vai haver romance nenhum. Não há amor»: Inês deixa tudo em pratos limpos

09:57
«É bonito brincar com os sentimentos das pessoas, não é?»: Liliana é implacável com Inês - Big Brother
03:41

«É bonito brincar com os sentimentos das pessoas, não é?»: Liliana é implacável com Inês

09:43
«Já não estás preocupada com a pessoa que está lá fora»: Liliana implacável com Inês por causa de... Dylan - Big Brother
04:22

«Já não estás preocupada com a pessoa que está lá fora»: Liliana implacável com Inês por causa de... Dylan

09:39
Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa - Big Brother

Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa

09:18
Dylan surpreende ao falar de Inês: «Não vai acontecer de todo» - Big Brother
03:41

Dylan surpreende ao falar de Inês: «Não vai acontecer de todo»

09:16
«Primeiro a Vera... e depois o Dylan?»: Voz confronta Inês e esta não deixa nada por dizer - Big Brother
03:41

«Primeiro a Vera... e depois o Dylan?»: Voz confronta Inês e esta não deixa nada por dizer

09:13
«Ele tem traços autoritários e narcisistas»: Raquel dispara para Leandro e o clima aquece - Big Brother
09:55

«Ele tem traços autoritários e narcisistas»: Raquel dispara para Leandro e o clima aquece

08:57
Estala a tensão entre Ana Cristina e Pedro, Liliana 'mete-se' e é acusada de estar com 'ciúmes' - Big Brother
02:31

Estala a tensão entre Ana Cristina e Pedro, Liliana 'mete-se' e é acusada de estar com 'ciúmes'

08:31
«Não gostas, mas depois vens molhar o bico»: Marisa Susana manda 'farpa' a Bruno e a casa reage à gargalhada - Big Brother
03:50

«Não gostas, mas depois vens molhar o bico»: Marisa Susana manda 'farpa' a Bruno e a casa reage à gargalhada

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa

  • Secret Story
  • Hoje às 09:39
Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa - Big Brother

Esta foi a reação hilariante de Rui ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa

Rui foi o concorrente expulso na gala deste domingo do Secret Story 9. E assim que chegou a estúdio foi confrontado com o segredo que mais está a dar que falar.

Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de contar a Rui que Pedro e Marisa são um casal e a reação do agora ex-concorrente foi hilariante. Rui ficou de olhos arregalados ao perceber que Pedro e Marisa têm uma vida em comum.

«Ele abriu os olhos como nunca tinha aberto até hoje», destacou Cristina Ferreira.

Rui quis saber se algum dos dois era cantor, e o estúdio reagiu com uma enorme gargalhada. «Cantar não cantam, mas têm dado muita música a vocês todos», reagiu a apresentadora.

Veja o vídeo, que já se tornou viral.  

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story 

«Na minha aldeia acreditam que sou um milagre». Já se sabe a quem pertence este segredo que está a comover o público do Secret Story. A concorrente Ana revelou ser a guardiã deste segredo e partilhou a sua história de vida, um testemunho de fé, superação e esperança.

Durante a gala, Ana contou a Cristina Ferreira que nasceu com problemas musculares graves que a impediam de andar ou de pegar em objetos.

“Desde que nasci, a minha mãe sentia que eu era diferente. Não tinha força para pegar em nada, nem conseguia firmar as pernas. Os médicos não encontravam solução e diziam que não havia nada a fazer. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Toda a aldeia sabia e ela ia sempre à igreja”, contou Ana.

A história deu uma reviravolta inesperada quando, aos três anos e meio, Ana surpreendeu todos:

“Do nada levantei-me e comecei a dar os primeiros passos. Os médicos ficaram impressionados. O próprio médico disse, na altura, que era um milagre. Até hoje, nunca foi detetado nada além da parte muscular.”

Hoje, Ana garante levar uma vida normal: “Sou uma pessoa ativa, faço tudo e nunca mais tive qualquer problema. Os meus pais ainda vão a Fátima todos os anos para agradecer.”

Uma história real de fé e superação, que emocionou não só Cristina Ferreira, mas também todos os que acompanhavam a gala.

Temas: Rui Segredo Pedro Jorge Marisa

Segredos

Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Hoje às 10:18
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Ontem às 23:49
Leandro acredita ter descoberto o segredo de Marisa Susana

Leandro acredita ter descoberto o segredo de Marisa Susana

24 out, 11:06
Nova pista de segredo entra na casa: Pedro Jorge e Leandro tentam esconder

Nova pista de segredo entra na casa: Pedro Jorge e Leandro tentam esconder

24 out, 10:52
Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

23 out, 19:52
«Teve um cancro na garganta?»: Rui aponta para segredo

«Teve um cancro na garganta?»: Rui aponta para segredo

23 out, 12:12
Mais Segredos

Mais Vistos

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
05:16

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa

Hoje às 00:45
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Ontem às 23:49
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out, 09:29
Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Hoje às 00:28
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso
03:59

A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso

Hoje às 00:04
Ver Mais

Notícias

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Há 1h e 54min
Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Há 2h e 31min
Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Há 3h e 21min
Apresentadora da TVI abre as portas de casa. E o closet é de ficar de queixo caído

Apresentadora da TVI abre as portas de casa. E o closet é de ficar de queixo caído

Há 3h e 24min
Fanny Rodrigues e o namorado dão o próximo passo na relação. E surpreendem todos

Fanny Rodrigues e o namorado dão o próximo passo na relação. E surpreendem todos

Hoje às 10:36
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

Ontem às 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Há 1h e 54min
Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Há 2h e 31min
Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Há 3h e 21min
Apresentadora da TVI abre as portas de casa. E o closet é de ficar de queixo caído

Apresentadora da TVI abre as portas de casa. E o closet é de ficar de queixo caído

Há 3h e 24min
Fanny Rodrigues e o namorado dão o próximo passo na relação. E surpreendem todos

Fanny Rodrigues e o namorado dão o próximo passo na relação. E surpreendem todos

Hoje às 10:36
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Ontem às 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Há 7 min
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Hoje às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Hoje às 09:48
"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Ontem às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Ontem às 15:07
Ver Mais Outros Sites