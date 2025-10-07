Ousadia e sensualidade em altas: Rui já era um fenómeno na Internet antes de entrar no Secret Story

Rui é já um dos nomes mais comentados do Secret Story 9, com apenas 21 anos. O jovem concorrente tem chamado a atenção não só pelo seu jogo dentro da casa, mas também pela sua imagem marcante, confiança natural e físico impressionante.

Nas redes sociais, o impacto é evidente: os comentários e elogios multiplicam-se a cada nova publicação. As suas fotos revelam o resultado de uma rotina de treino rigorosa, Rui garante treinar mais de 300 vezes por ano, e mostra um lado mais descontraído, seguro e irresistível que tem conquistado milhares de seguidores.

Entre poses ousadas, olhares intensos e um sorriso cativante, o concorrente tornou-se um verdadeiro fenómeno de popularidade.

Os fãs não poupam nos elogios, descrevendo-o como “um dos concorrentes mais bonitos da edição” e “o novo galã do Secret Story”.