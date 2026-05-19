É irmã gémea de uma conhecida concorrente e tem o look perfeito para um casamento

A temporada de casamentos já começou e há um nome que está a dar que falar nas redes sociais: Rute Almeida. A irmã gémea da ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, Rita Almeida, conquistou os seguidores com um look elegante, moderno e perfeito para qualquer cerimónia.

Com uma combinação sofisticada e ao mesmo tempo discreta, Rute mostrou que não é preciso exagerar para dar nas vistas. O visual apostou em cortes femininos, tons delicados e acessórios minimalistas, criando o equilíbrio ideal entre glamour e elegância.

Os elogios rapidamente chegaram às caixas de comentários, com muitos seguidores a destacarem o bom gosto da jovem e a inspiração perfeita para os próximos eventos desta primavera/verão. «Tao lindaaaa 😍🔥🩷», «Gostei muito do look» e «Lindíssima 😍🙌», pode ler-se.

Conhecida por manter uma presença mais reservada do que a irmã, Rute acabou por surpreender provando que simplicidade e sofisticação continuam a ser a combinação vencedora quando o tema é moda para casamentos.