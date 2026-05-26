Lembra-se desta loiraça? Gerou polémica num reality há 12 anos. Agora, já é avó, mas continua a ser uma bomba de sensualidade

Entrou no Secret Story - Casa dos Segredos 4 em 2014, apesar de a sua passagem pela experiência ter sido sol de pouca dura, foi suficiente para marcar a edição.

Sem papas na língua e com a sua personalidade forte, rapidamente se destacou como uma concorrente carismática e controversa. O seu segredo, «Fui torturada pela minha mãe», revelou uma história de vida marcada por superação e resiliência, que comoveu e surpreendeu o público.

12 anos depois, Rute Freitas continua a ser uma figura presente no imaginário coletivo, agora não através da televisão, mas sobretudo pelas redes sociais, onde se mantém fiel ao estilo ousado e provocador que sempre a caracterizou.

Apesar do tempo que passou, Rute não perdeu a irreverência. Pelo contrário, tornou-se uma mulher ainda mais confiante, segura de si e livre de convenções.

As fotografias que partilha frequentemente nas redes sociais, muitas vezes sensuais e desafiadoras, têm gerado comentários e reações diversas, mas Rute continua a mostrar que não vive para agradar aos outros: vive para ser ela própria.

Entretanto, a ex-concorrente tornou-se avó. A filha, Natacha Sofia, deu-lhe dois netos, Lara Rose e Liam, um novo capítulo na vida de Rute, que ela abraçou com o mesmo espírito destemido com que encara tudo.

Tornar-se avó não a afastou da imagem de mulher sensual e provocadora. Pelo contrário: Rute Freitas é uma avó ousada, um ícone de empoderamento feminino.