De apresentadora a guia turística: 14 anos após deixar a ribalta, esta é a nova vida desta ex-reality show

«Quinta das Celebridades» estreou há mais de 18 anos. Lembra-se dos concorrentes? Veja como estão agora

Elsa Raposo entrou na 2.ª edição da Quinta das Celebridades. Lembra-se? Veja como está quase 20 anos depois

Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Rute Marques, 55 anos, marcou uma geração. Foi presença constante nas revistas e programas de televisão portugueses durante as décadas de 1990 e 2000, destacando-se como modelo, apresentadora e atriz. Hoje, 14 anos após ter abandonado quase por completo a vida mediática, reaparece com uma profissão totalmente inesperada e, segundo a própria, profundamente feliz.

A antiga top model, que entrou no mundo da moda aos 14 anos e rapidamente se tornou num dos rostos mais requisitados do país, recordou esta quarta-feira o seu percurso e surpreendeu ao revelar como é, afinal, a sua vida atual.

O auge na televisão e a vitória na “Quinta das Celebridades”

Além da moda, Rute Marques conquistou também o pequeno ecrã. Participou em produções de sucesso, como Fala-me de Amor e Morangos com Açúcar (2004–2006). Entretanto, já se tinha afastado das passerelles para viver plenamente a maternidade: o filho Martim, hoje com 25 anos, nascido da relação com Bernardo Macambira, era então a sua prioridade absoluta.

Em 2005, integrou o elenco da segunda temporada da Quinta das Celebridades, onde contracenou com nomes como Lili Caneças, Elsa Raposo e Tino de Rans. Não só venceu o reality show, como viveu uma relação mediática com Miguel Melo, segundo classificado do programa. Separaram-se em 2008, e, pouco depois, Rute começou a desaparecer definitivamente dos holofotes.

“Estou em várias aventuras”: o renascer longe das câmaras

Agora, mais de uma década depois, a ex-modelo decidiu revelar como reinventou completamente a sua vida. “Estou em várias aventuras”, confessou, com um sorriso. “A mais antiga é uma empresa onde comecei por fazer tratamentos de cabelo. Funcionava, era eficaz, e acabei por abraçar o projeto.”

Mas não ficou por aí. “Estou noutra empresa onde dou aulas de cozinha, workshops para americanos que querem aprender a fazer comida tradicional portuguesa. Fazemos também shopping tours — levamo-los a estilistas, criadores e lojas icónicas da moda. Depois visitamos casas de pessoas locais, para perceberem como se come em Portugal, mas sempre em topo de gama, ao nível a que estão habituados nos Estados Unidos.”

De ícone da moda a guia turística no Norte

Hoje, Rute Marques encontrou uma nova vocação: guia turística no norte do país. “Faço jogos com eles, ponho-os a cantar… Nenhum tour é igual ao outro. Adoro a energia”, revela, entusiasmada.

E o público continua a reconhecê-la. “Ficam admirados de ver a Rute Marques como guia turística. Mas eu adoro. É como fazer televisão, só que em quatro rodas.”

Em 2023, Rute Marques foi uma das convidadas do programa "Dois às 10", onde esteve à conversa com Cláudio Ramos. Além de ter recordado alguns dos seus momentos mais icónicos na Televisão, Rute Marques revelou o porquê de ter abandonado esse mundo. Veja, em baixo, alguns momentos dessa entrevista.

Um regresso discreto, mas cheio de vida

A antiga estrela da moda e da televisão regressa agora ao ecrã apenas para partilhar o seu novo capítulo: mais tranquilo, mais autêntico e, acima de tudo, mais feliz. A história de Rute Marques é a prova viva de que a vida pode sempre surpreender, mesmo quando parece já ter passado pelas suas fases mais intensas.