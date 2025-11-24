Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Catarina Siqueira foi mãe pela segunda vez nesta quarta-feira, 19 de novembro. Esta sexta-feira, 21, a atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou novas fotografias do pequeno Mateus e anunciou que já estão em casa, depois de dois dias na maternidade.

A partilha foi feita através das stories do Instagram. Catarina mostrou novos registos do bebé, ao lado do pai, Henrique de Carvalho, e da irmã mais velha, Luz, fruto da relação já terminada da artista com Marco Campos.

«Estamos muito apaixonados por este amor», escreveu numa das imagens. Noutra, anunciou o regresso a casa: «Vamos para casa.» Num dos registos, Mateus surge a dormir profundamente no peito da irmã mais velha.

Ruy de Carvalho num momento de pura ternura com o bisneto Mateus

Com a chegada de Mateus, Ruy de Carvalho vive uma nova fase feliz em família: o ator, de 98 anos, tornou-se bisavô. A boa-nova chegou através do neto, Henrique de Carvalho, fruto da relação de Ruy com a filha, e de Catarina Siqueira.

Foi Henrique quem partilhou, nas redes sociais, um momento especial entre gerações: um vídeo em que se vê o ator a embalar o bisneto, completamente rendido ao bebé, num registo de ternura absoluta. Na legenda, o neto descreveu este instante como uma das lembranças mais marcantes da sua vida: «Para sempre das memórias mais belas da minha vida.»

A imagem de Ruy de Carvalho, de olhar emocionado e protetor, a contemplar o pequeno Mateus, rapidamente conquistou os seguidores, que inundaram a publicação com mensagens de carinho e admiração.

Este novo capítulo na vida de Ruy de Carvalho torna-se mais um motivo de celebração na já longa história pessoal e profissional de um dos nomes mais queridos do teatro e da televisão em Portugal, que agora abraça um papel especial e carregado de significado: o de bisavô do Mateus.