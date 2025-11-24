Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Ao Minuto

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano - Big Brother
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira - Big Brother
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado - Big Brother
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno - Big Brother
Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno

«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes - Big Brother
«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes

Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro - Big Brother
Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista - Big Brother

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário - Big Brother
Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário

Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?» - Big Brother
Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»

«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge - Big Brother
«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge

Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?» - Big Brother
Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»

Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro - Big Brother
Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro

Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui - Big Brother
Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui

Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto - Big Brother
Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto

Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha - Big Brother
Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha

Leandro dispara para Pedro Jorge: «Liderança do pinga amor falhado» - Big Brother
Leandro dispara para Pedro Jorge: «Liderança do pinga amor falhado»

«Liderança básica»: Liliana, Leandro e Pedro pegam-se no quarto azul - Big Brother
«Liderança básica»: Liliana, Leandro e Pedro pegam-se no quarto azul

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto - Big Brother
A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto

Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado - Big Brother
Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado

Pedro e Bruno discutem frente a frente: «Falta de respeito» - Big Brother
Pedro e Bruno discutem frente a frente: «Falta de respeito»

Nuno Eiró comunica advertência coletiva e sanção individual no Secret Story - Big Brother
Nuno Eiró comunica advertência coletiva e sanção individual no Secret Story

A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro - Big Brother
A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro

Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas - Big Brother
Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas

Bruna acusa Leandro de se 'fazer de coitado': «Estamos na coitadolândia» - Big Brother
Bruna acusa Leandro de se 'fazer de coitado': «Estamos na coitadolândia»

Leandro chora desalmadamente no confessionário. O motivo é emocionante - Big Brother
Leandro chora desalmadamente no confessionário. O motivo é emocionante

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

  • Secret Story
  • Há 3h e 9min
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos - Big Brother

Catarina Siqueira regressou a casa com o pequeno Mateus, partilhando a emoção dos primeiros dias em família, enquanto um momento especial ganhou destaque nas redes: Ruy de Carvalho foi filmado a embalar o recém-nascido, num registo de ternura entre gerações que rapidamente conquistou os seguidores.

Catarina Siqueira foi mãe pela segunda vez nesta quarta-feira, 19 de novembro. Esta sexta-feira, 21, a atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou novas fotografias do pequeno Mateus e anunciou que já estão em casa, depois de dois dias na maternidade.

A partilha foi feita através das stories do Instagram. Catarina mostrou novos registos do bebé, ao lado do pai, Henrique de Carvalho, e da irmã mais velha, Luz, fruto da relação já terminada da artista com Marco Campos.

«Estamos muito apaixonados por este amor», escreveu numa das imagens. Noutra, anunciou o regresso a casa: «Vamos para casa.» Num dos registos, Mateus surge a dormir profundamente no peito da irmã mais velha.

Ruy de Carvalho num momento de pura ternura com o bisneto Mateus 

Com a chegada de Mateus, Ruy de Carvalho vive uma nova fase feliz em família: o ator, de 98 anos, tornou-se bisavô. A boa-nova chegou através do neto, Henrique de Carvalho, fruto da relação de Ruy com a filha, e de Catarina Siqueira.

Foi Henrique quem partilhou, nas redes sociais, um momento especial entre gerações: um vídeo em que se vê o ator a embalar o bisneto, completamente rendido ao bebé, num registo de ternura absoluta. Na legenda, o neto descreveu este instante como uma das lembranças mais marcantes da sua vida: «Para sempre das memórias mais belas da minha vida.»

A imagem de Ruy de Carvalho, de olhar emocionado e protetor, a contemplar o pequeno Mateus, rapidamente conquistou os seguidores, que inundaram a publicação com mensagens de carinho e admiração.

Este novo capítulo na vida de Ruy de Carvalho torna-se mais um motivo de celebração na já longa história pessoal e profissional de um dos nomes mais queridos do teatro e da televisão em Portugal, que agora abraça um papel especial e carregado de significado: o de bisavô do Mateus.

Temas: Ruy de Carvalho Henrique de Carvalho Catarina Siqueira

