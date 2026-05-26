Noite de salvação deixa concorrente fora de perigo. E houve reações inesperadas dentro e fora da Casa

A tensão voltou a aumentar na casa mais vigiada do País com mais uma emissão especial dedicada às nomeações.
Esta semana, os concorrentes em risco eram Afonso, Leandro, Sara e Catarina.
As linhas abriram na passada segunda-feira e o público voltou a ser chamado a decidir quem merece continuar na aventura.
Durante a emissão desta noite, foi finalmente revelado o nome do primeiro concorrente salvo da semana: Afonso Leitão.
O anúncio provocou reações imediatas dentro e fora da casa, com vários concorrentes a demonstrarem surpresa e emoção perante o resultado. Tudo isto acontece horas após Catarina Miranda emitir um comunicado no qual assume o fim da relação com o militar.
Depois desta salvação, os restantes nomeados continuam em risco e tudo será decidido na próxima gala, já este domingo, quando acontecer mais uma expulsão.
Continue a votar para salvar o seu favorito através de uma chamada ou da APP TVI Reality:
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.