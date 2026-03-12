Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

No Especial desta quinta-feira, 12 de março, um concorrente ficou a salvo das nomeações! 24 horas depois de terem ficado conhecidos os nomeados, um deles pôde respirar de alívio e o mais votado pelo público para permanecer na casa foi Diogo, com 63% dos votos.
Em votação continuam assim Sara, Hugo, Catarina e Ricardo João. Um deles vai abandonar a casa do Secret Story 10 já no próximo domingo.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18
Pode ver aqui o momento da salvação: