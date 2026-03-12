Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

22:42
Emocionante. Concorrentes elogiam fortemente a postura de João - Big Brother
04:16

Emocionante. Concorrentes elogiam fortemente a postura de João

22:38
Inédito. Situação entre Eva e João é comparada à situação de Sara e Hugo - Big Brother
09:29

Inédito. Situação entre Eva e João é comparada à situação de Sara e Hugo

22:24
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos - Big Brother

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

22:22
Entre surpresa e revolta: Diogo foi o concorrente salvo esta noite e estas foram as reações - Big Brother
02:26

Entre surpresa e revolta: Diogo foi o concorrente salvo esta noite e estas foram as reações

22:20
Com uma diferença considerável dos colegas, este é o primeiro concorrente salvo - Big Brother
01:19

Com uma diferença considerável dos colegas, este é o primeiro concorrente salvo

22:19
João reage a mexerico e não esconde a indignação: «É muito baixo» - Big Brother
05:48

João reage a mexerico e não esconde a indignação: «É muito baixo»

22:13
Liliana enfrenta ataques dos colegas e recebe apoio inesperado deste concorrente - Big Brother
05:26

Liliana enfrenta ataques dos colegas e recebe apoio inesperado deste concorrente

22:08
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente - Big Brother
04:05

Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente

22:04
«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva - Big Brother
07:06

«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva

21:12
Liliana e Ariana «rasgam» Hugo: «Se fosse a pessoa que está lá fora, enxovalhava-o!» - Big Brother
02:24

Liliana e Ariana «rasgam» Hugo: «Se fosse a pessoa que está lá fora, enxovalhava-o!»

21:00
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu» - Big Brother
02:35

Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»

20:46
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão - Big Brother
03:32

Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão

20:32
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...» - Big Brother
05:09

Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»

20:18
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...» - Big Brother
03:31

Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»

19:52
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?» - Big Brother
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

19:47
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!» - Big Brother
01:44

Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»

19:46
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana - Big Brother
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

19:33
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado - Big Brother
03:24

Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado

19:28
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva - Big Brother
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

19:23
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade» - Big Brother
03:25

Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»

19:17
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo - Big Brother
04:01

«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo

19:09
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...» - Big Brother
03:42

Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»

19:03
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora» - Big Brother
02:19

Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»

18:49
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões» - Big Brother
02:44

Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»

18:46
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente - Big Brother
04:26

Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente

Acompanhe ao minuto

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos - Big Brother

Esta quinta-feira, durante o Especial do Secret Story 10, um concorrente ficou a salvo. Quatro outros continuam em risco de expulsão já no próximo domingo.

No Especial desta quinta-feira, 12 de março, um concorrente ficou a salvo das nomeações! 24 horas depois de terem ficado conhecidos os nomeados, um deles pôde respirar de alívio e o mais votado pelo público para permanecer na casa foi Diogo, com 63% dos votos.

Em votação continuam assim Sara, Hugo, Catarina e Ricardo João. Um deles vai abandonar a casa do Secret Story 10 já no próximo domingo.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

 

Pode ver aqui o momento da salvação:
 

Relacionados

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida
Temas: Salvo Nomeações Secret Story

Mais Vistos

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

5 mar, 11:41
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

5 mar, 11:46
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Hoje às 16:29
Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

20 mar 2025, 09:56
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Há 1h e 13min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Hoje às 19:11
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Hoje às 16:29
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Hoje às 16:18
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Hoje às 15:51
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

Hoje às 18:41
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

Hoje às 18:20
Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro

Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro

Hoje às 18:00
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Hoje às 17:58
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

10 mar, 17:48
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

Hoje às 18:29
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

10 mar, 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Hoje às 19:11
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Hoje às 16:29
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Hoje às 16:18
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Hoje às 15:51
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Hoje às 09:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Há 1h e 13min
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
02:35

Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»

Há 2h e 37min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

Há 3h e 45min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Há 3h e 51min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

Hoje às 19:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Ontem às 19:31
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Ontem às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Ontem às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

10 mar, 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

10 mar, 18:51
Ver Mais Outros Sites