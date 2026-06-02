Livre de perigo. Este foi o primeiro salvo das nomeações da semana, com uma percentagem esmagadora

No Secret Story - Desafio Final, um concorrente respirou de alívio depois de ser salvo das nomeações desta semana. No Especial desta terça-feira, João Ricardo foi salvo e fica assim livre de perigo.

Flávia, João Ricardo, Leandro, Marisa Susana, Liliana eram os nomeados em risco de expulsão já no próximo domingo. XX foi a mais votada pelo público, com 56% dos votos, e, por isso, foi salvo.

Em nomeações continuam Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana.

Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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