Percentagem esmagadora! Este foi o primeiro concorrente salvo das nomeações do Desafio Final

Esta quarta-feira, 20 de maio, um concorrente ficou a salvo das nomeações no Secret Story - Desafio Final. Afonso, Ana, Bruno, Liliana e Catarina são os nomeados desta semana, mas um deles ficou livre de perigo a meio da semana por ser o mais votado pelo público. E o 'sortudo' foi Bruno.
O concorrente foi salvo pelos telespectadores do reality show da TVI com 43% dos votos. Assim, continuam em votação Afonso, Ana, Liliana e Catarina.
Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19