Percentagem esmagadora! Este foi o primeiro concorrente salvo das nomeações do Desafio Final

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O primeiro concorrente salvo das nomeações teve uma percentagem significativa. Veja quem foi o 'sortudo'.

Esta quarta-feira, 20 de maio, um concorrente ficou a salvo das nomeações no Secret Story - Desafio Final. Afonso, Ana, Bruno, Liliana e Catarina são os nomeados desta semana, mas um deles ficou livre de perigo a meio da semana por ser o mais votado pelo público. E o 'sortudo' foi Bruno.

O concorrente foi salvo pelos telespectadores do reality show da TVI com 43% dos votos. Assim, continuam em votação Afonso, Ana, Liliana e Catarina.

Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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