Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

A televisão britânica e os fãs de reality shows estão de luto. Sam Gardiner, ex-participante do programa “Race Across the World”, morreu aos 24 anos, após um acidente de carro em Manchester.

O jovem viajava sozinho quando o veículo capotou, na noite de segunda-feira, dia 26 de maio. Apesar de ter sido rapidamente socorrido e transportado para o hospital, Sam não resistiu aos graves ferimentos na cabeça, vindo a falecer três dias depois, na quinta-feira, 29 de maio.

Produção do programa em choque com a notícia

A morte de Sam Gardiner foi confirmada pela equipa do programa através das redes sociais. Num comunicado emocionante, a produção destacou a ligação especial entre o jovem e a mãe, Jo, com quem participou na competição televisiva.

“Todos que trabalharam com ele e acompanharam a sua jornada puderam ver o quanto a viagem foi transformadora para ele e para a mãe. O seu espírito aventureiro e o amor pela família conquistaram o coração do público”, escreveram.

Durante a temporada em que participou, Sam e Jo percorreram milhares de quilómetros, do México até à Argentina, deixando momentos que continuam vivos na memória dos fãs.

Polícia investiga as circunstâncias do acidente

As autoridades de Manchester confirmaram que o acidente está a ser investigado e pediram testemunhos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.

“É uma estrada movimentada e pode haver pessoas que tenham visto algo relevante para a investigação”, explicou um porta-voz da polícia.

Família, amigos e fãs em luto

A tragédia deixou familiares, amigos e fãs em profunda consternação. A produção de “Race Across the World” endereçou ainda as condolências aos pais de Sam e aos seus irmãos, sublinhando o quanto o jovem deixou uma marca especial naqueles que o conheceram.

Veja, em baixo, uma das publicações do jovem, que viajava pelo mundo.

A partida precoce de Sam Gardiner relembra a fragilidade da vida e deixa a televisão mais pobre, sem a energia e autenticidade que o jovem transmitia no pequeno ecrã.