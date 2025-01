Nova sanção! A Voz não perdoa atitutes indesculpáveis dos concorrentes e aplica duro castigo

Afonso Leitão foi incumbido de ser o único responsável pela cozinha da casa.

Joana Diniz ajudou o colega e a Voz atribui uma sanção a todo o grupo, impedindo-os de comer alimentos da cozinha.

Concorrentes desrespeitam mandamento da Voz e comem às «escondidas».

A Voz escolhe uma nova sanção.

Foi na noite desta quata-feira que a Voz atribuiu a primeira sanção aos concorrentes, que não cumpriram as ordens do soberano da casa mais vigiada do País.

Na gala do passado domingo, Afonso Leitão ficou incumbido de ser o único responsável pela cozinha, numa consequência de um jogo que enfrentou. Contudo, Joana Diniz ajudou o concorrente a preparar as refeições, incumprindo assim as regras estabelecidas.

No Especial de terça-feira com Cláudio Ramos, os concorrentes foram confrontados com essas imagens e a Voz não perdoou a falha, atribuindo uma sanção a todo o grupo, que não deixou ninguém indiferente. Mas esta sanção não foi cumprida, por isso, há uma nova ordem.

«As imagens são claras, as minhas ordens não foram cumpridas e assim sendo, como todas as ações têm consequências, decidi sancionar-vos a todos. A partir deste momento e até ordem em contrário, só podem recorrer aos alimentos que estão à vossa frente. A gestão é vossa, têm 15 cestos ao vosso dispor para fazerem a divisão como melhor vos aprouver», anunciou a Voz.

O soberano acrescentou: «Vão interditar os armários e o frigorífico e tudo o que há de alimentos não será para tocar e por isso podem devolver no confessionário para que nada se estrague. Têm à vossa disposição imensas coisas: bolacha maria, maçãs, banana, ave, tudo».

Veja aqui as reações dos concorrentes à primeira sanção da Voz:

No Secret Story - Desafio Final, o team “Ovinhos Rotos”, composto pelo David, o Gabriel, a Flávia, a Inês, a Patrícia, o Cláudio e o Afonso, leva a cabo o plano delineado após o Especial.

Desrespeitando a sanção da Voz, sorrateiramente, roubam alimentos dos armários interditos e levam-nos para a zona da lavandaria. Tudo isto debaixo das barbas do João, que dorme serenamente no sofá... Já no exterior, o grupo brinda com sandes, sob o mote do Gabriel: «Sandes unidas jamais serão vencidas!».

Após assistirem às imagens em questão, os concorrentes manifestaram-se. O apresentador e os jogadores que não participaram nesta «brincadeira», afirmaram não ter gostado da mesma. Daniela Santos, Tiago Rufino, Rita, João Ricardo, Iury e Jéssica afirmaram avincadamente que «não teve piada».

Posto isto, a Voz decidiu que os envolvidos começam as próximas nomeações com um voto cada um e Cláudio Alegre está automaticamente nomeado nas nomeações da próxima semana, dado que era responsável pela interdição da cozinha.

«Brincarem uns com os outros faz parte do jogo, mas com a minha autoridade não», afirmou.