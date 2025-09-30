Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

O ambiente dentro da casa mais vigiada do país promete ferver ainda mais esta noite. Durante o segmento Última Hora do “Secret Story 9”, transmitido pela TVI, Nuno Eiró anunciou que a Voz já tem um concorrente em mira para ser sancionado no Especial, conduzido por Cristina Ferreira.

O motivo e o nome do concorrente já são conhecidos: Fábio será sancionado por ter quebrado uma das regras fundamentais do jogo — a confidencialidade do segredo. O jovem revelou a Liliana que o seu segredo envolve Vera, comprometendo assim todo o mistério que deveria manter ao longo da competição.

Veja as imagens exclusivas, no vídeo em baixo.

Esta infração não passou despercebida e vai agora ter consequências diretas. A Voz irá confrontar Fábio esta noite em direto, num momento que promete marcar o rumo do jogo e testar a relação do concorrente com os restantes habitantes da casa.

As imagens exclusivas do momento em que Fábio revela a informação já estão a circular e mostram a forma espontânea como o concorrente deixou escapar um detalhe decisivo, colocando em risco a sua permanência e estratégia no reality show.

O Especial do “Secret Story 9” promete, assim, fortes emoções e uma das sanções mais comentadas desta edição.