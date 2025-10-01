A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

A tensão subiu de tom na casa do Secret Story 9! Logo após a sanção aplicada a Fábio, por ter revelado uma pista do seu segredo a Liliana, a Voz interveio com um aviso firme dirigido a todos os concorrentes. O momento aconteceu no Especial transmitido na noite desta terça-feira, 30 de setembro, e deixou claro que a tolerância para com infrações às regras é cada vez menor.

A reprimenda da Voz

Sem rodeios, a entidade soberana fez questão de sublinhar a gravidade da situação:

“Este episódio serve como um alerta. Tenho observado que, nas últimas semanas, alguns de vocês têm reincidido em quebrar regras primordiais. Volto a reforçar: é estritamente proibido falar de missões na minha casa, quer estejam a desempenhá-las quer desconfiem de que alguém está em missão, e nem mesmo depois de as terem finalizado.”

A Voz acrescentou ainda que apenas o confessionário é o espaço permitido para tratar destes temas:

“O único lugar onde podem falar sobre isso é no confessionário e comigo. Quando vos digo para terem atenção às conversas impróprias, as mesmas são para findar nesse exato momento.”

"Quem desafia a Voz, desafia o jogo"

Num discurso carregado de autoridade, a Voz deixou clara a sua posição:

“É inadmissível que tenha de vos avisar duas, três ou quatro vezes consecutivas. As regras que regem este jogo são claras, mesmo antes de entrarem na minha casa, como todos sabem. Quem desafiar a Voz desafia o jogo e quem desafia o jogo sofrerá as consequências.”

O triângulo amoroso mais falado do País: Liliana, Fábio e... o noivo Zé

Zé não entrou no Secret Story - Casa dos Segredos, mas tem dado muito que falar cá fora, por ver a mulher que pediu em casamento na gala de estreia, Liliana, muito próxima de um outro concorrente, Fábio.

A situação tem tomado proporções inimagináveis, de tal forma que Zé quis ir à casa na última gala para mostrar o seu desagrado e desilusão com as atitudes de Liliana, ainda que decidisse dar mais uma oportunidade, na esperança de que algo mude.

Após a visita de Zé à casa mais vigiada do País, Liliana disse que se iria afastar de Fábio, mas a concorrente tem dados sinais contrários, continuando bastante próxima do mesmo. Esta manhã, Fábio e Liliana estavam num clima muito cúmplice, em que o concorrente fez 'festinhas' a Liliana. Veja o vídeo do momento, em baixo.

Ambiente de alerta dentro da casa

Depois desta intervenção, o ambiente entre os concorrentes ficou mais tenso. Se até agora alguns pareciam mais descontraídos em relação às regras, o tom firme da Voz deixa antever que futuras violações poderão resultar em sanções mais pesadas.

O Secret Story 9 continua a mostrar que, nesta casa, nada passa despercebido.