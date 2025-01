Sem perdão! Concorrentes sancionados por não cumprirem ordens da Voz: «A partir deste momento…»

Afonso Leitão foi incumbido de ser o único responsável pela cozinha da casa.

Joana Diniz ajudou o colega e a Voz atribui uma sanção a todo o grupo.

A noite desta terça-feira ficou marcada por uma sanção da Voz aos concorrentes, que não cumpriram as ordens do soberano da casa mais vigiada do País.

Na gala do passado domingo, Afonso Leitão ficou incumbido de ser o único responsável pela cozinha, numa consequência de um jogo que enfrentou. Contudo, Joana Diniz ajudou o concorrente a preparar as refeições, incumprindo assim as regras estabelecidas.

No Especial com Cláudio Ramos, os concorrentes foram confrontados com essas imagens e a Voz não perdoou a falha, atribuindo uma sanção a todo o grupo, que não deixou ninguém indiferente.

«As imagens são claras, as minhas ordens não foram cumpridas e assim sendo, como todas as ações têm consequências, decidi sancionar-vos a todos. A partir deste momento e até ordem em contrário, só podem recorrer aos alimentos que estão à vossa frente. A gestão é vossa, têm 15 cestos ao vosso dispor para fazerem a divisão como melhor vos aprouver», anunciou a Voz.

O soberano acrescentou: «Vão interditar os armários e o frigorífico e tudo o que há de alimentos não será para tocar e por isso podem devolver no confessionário para que nada se estrague. Têm à vossa disposição imensas coisas: bolacha maria, maçãs, banana, ave, tudo».

