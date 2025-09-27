«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

Já passaram 13 anos desde que Sandra Costa, mais conhecida por Sandrinha, entrou na Casa dos Segredos 3, em 2012. A ex-concorrente esteve hoje no «em Família» e recordou a sua passagem pela casa mais vigiada do País. Tinha 22 anos e rapidamente conquistou o público com a sua alegria e boa disposição. No entanto, o segredo que levou para dentro da casa chocou todos os portugueses: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos».

A jovem explicou, na altura, que esta situação estava relacionada com as dificuldades financeiras da sua família. «Nós somos muitos irmãos, éramos sete, e eu fui a última. A casa era pequena, vivíamos do que a terra nos dava. Só havia três quartos: um dos meus pais, outro com duas camas onde dormiam os meus irmãos e o outro das minhas irmãs, que nem luz tinha. (…) Sempre que chovia tínhamos de pôr uma bacia para segurar os pingos», recordou.

A participação no reality show trouxe uma verdadeira reviravolta à vida de Sandrinha. Hoje, já é mãe de duas crianças, casou e criou o seu próprio negócio de roupa. Mas não foi apenas a vida pessoal e profissional que mudou: também a sua imagem sofreu uma transformação radical.

Conhecida na altura pelos cabelos loiros e compridos, Sandrinha está agora morena, assumindo um estilo totalmente diferente, considerado uma das maiores transformações entre ex-concorrentes de reality shows em Portugal.