Carismática ex-concorrente do Secret Story faz homenagem arrepiante à mãe que morreu

A emoção tomou conta das redes sociais com a mais recente partilha de Sandra Costa, carinhosamente conhecida pelo público como Sandrinha, ex-concorrente do Secret Story 3. A jovem recorreu ao Instagram para prestar uma sentida e arrepiante homenagem à mãe, que já faleceu há uns anos.

Num vídeo carregado de significado, Sandrinha reuniu imagens antigas da sua participação no reality show da TVI, em 2012, onde é possível ver vários momentos da mãe a apoiá-la durante essa fase tão marcante da sua vida. As imagens, agora revisitadas, ganharam um peso ainda maior, emocionando os seguidores.

“O que a TVI me deu que já não tenho, lembranças da minha mãe”, escreveu na legenda do vídeo, numa frase simples mas profundamente tocante. A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho e solidariedade por parte dos fãs, que não hesitaram em deixar mensagens de apoio e conforto.

Conhecida pela sua personalidade genuína e bem-disposta, Sandrinha mostrou um lado mais vulnerável, recordando uma das pessoas mais importantes da sua vida. A ligação especial entre mãe e filha ficou bem evidente nas imagens partilhadas, tornando esta homenagem ainda mais comovente.

Veja o momento em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Sandra Costa.