Ao fim de oito anos, Sandrina Pratas sofre golpe inesperado: «Sinto-me triste (…) isto mexe comigo»

A ex-concorrente do Big Brother, Sandrina Pratas, recorreu recentemente à sua página de Facebook para partilhar um desabafo emotivo sobre uma mudança inesperada na sua vida profissional.

Conhecida pela sua simplicidade e proximidade com o público, Sandrina revelou que, ao fim de oito anos à frente do seu salão em Moura, tem sentido uma diminuição no número de clientes da sua própria terra — algo que a deixou visivelmente abalada.

«Hoje apetece-me falar com o coração», começou por escrever, explicando que sempre colocou “amor e dedicação” em cada cliente. A ligação à comunidade local é, aliás, um dos pontos que mais valoriza, destacando o carinho especial que sente pelas clientes que a acompanharam ao longo dos anos.

No entanto, a realidade recente tem sido diferente: «Nos últimos tempos tenho sentido algo que me deixa triste e a pensar…Cada vez tenho menos clientes da minha terra, enquanto ao mesmo tempo recebo pessoas que fazem 50, 100 km para estarem comigo», revelou.

«E isto mexe comigo. Fico feliz (…) mas ao mesmo tempo questiono-me… o que mudou aqui? Será que falhei em algo?», confessou, mostrando-se dividida entre o orgulho pelo reconhecimento e a tristeza por sentir um afastamento da sua comunidade local.

Sandrina fez questão de sublinhar que não se trata de uma crítica, mas sim de um desabafo sincero de quem ama profundamente o que faz: «Sinto falta de ver caras que fizeram parte do meu caminho», escreveu ainda, numa mensagem que rapidamente gerou reações de apoio por parte dos seguidores.

Apesar do momento mais sensível, a empresária garante que mantém intacto o compromisso com a sua profissão: «Dar o melhor de mim, com verdade, dedicação e amor. E as portas continuam abertas, sempre», rematou.