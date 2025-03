Sandrina Pratas relata momento inédito durante a gala: «Eu tive vergonha»

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Momento da expulsão: Sandrina Pratas foi eliminada do programa.

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, Sandrina Pratas foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Ao chegar a estúdio, foi só rir! Veja aqui as primeiras declarações da agora ex-concorrente.

Em conversa com a repórter digital da TVI, Rita Vassalo, Sandrina começou por explicar o motivo pelo qual não quis entrar em estúdio: «Tanta gente, na minha altura não havia assim tanta gente. Era só eu, o Cláudio e os concorrentes, mas agora tanta gente eu tive vergonha».

A ex-concorrente pronunciou-se ainda acerca da falsa expulsão da amiga Iury, que se mantém na corrida pelo prémio final: «Fiquei muito surpreendida e estava mesmo triste se ela saísse. E também não ficava lá bem, por isso acho que ela é melhor que eu e vai ficar lá».

«Porque chegou a uma altura em que estava a morrer de saudades da minha filha, acho que o jogo agora ia apertar um bocadinho, não sei se eu conseguia estar lá. Se Deus quisesse que eu ficasse eu ficava, mas estou feliz, vou ter com os meus e com a minha filhinha», rematou Sandrina ao mostrar-se feliz por ter sido expulsa da casa.