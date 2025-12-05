Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor»

Sandrina, ex-concorrente do Big Brother 2020, recorreu ao Instagram para pedir ajuda depois de o seu cão ter desaparecido. No apelo, Sandrina mostrou-se desesperada com a situação e publicou um texto dirigido aos seguidores.

Na legenda, escreveu:

“🐾 CÃO PERDIDO — AJUDA POR FAVOR! 🐾

O meu cão desapareceu e estou desesperada para o encontrar. Ele é muito meigo, assusta-se facilmente e nunca ficou longe de casa.

Se alguém o viu ou o encontrou, por favor entre em contacto comigo o mais rápido possível.

Ele perdeu-se na minha casa ao pé da feira.”

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que começaram a partilhar o apelo na esperança de ajudar Sandrina a reencontrar o animal. A ex-concorrente mantém o pedido de que qualquer informação seja comunicada o mais depressa possível.