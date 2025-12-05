Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor»

Ao Minuto

19:41
«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação - Big Brother
05:35

«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação

19:34
Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista - Big Brother
04:52

Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista

19:23
«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos - Big Brother
04:12

«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos

19:10
Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam - Big Brother
03:31

Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam

19:02
Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas - Big Brother
06:44

Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas

18:59
Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa - Big Brother
00:33

Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa

18:40
«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação - Big Brother
04:36

«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação

18:36
O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana - Big Brother
03:43

O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana

18:17
Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode' - Big Brother
01:47

Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode'

18:14
Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista - Big Brother
01:53

Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista

18:09
É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece - Big Brother
01:45

É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece

17:57
Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar! - Big Brother
03:56

Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar!

17:46
Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim - Big Brother
04:27

Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim

16:39
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar» - Big Brother

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

16:31
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...» - Big Brother
05:11

Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»

15:53
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa? - Big Brother
01:04

Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?

15:45
«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê - Big Brother

«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê

15:42
«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema - Big Brother
02:37

«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema

15:24
Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição - Big Brother

Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição

15:21
Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha» - Big Brother
01:05

Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»

13:36
Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo - Big Brother
01:30

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo

13:27
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal - Big Brother
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

12:40
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro - Big Brother

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

12:35
Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos - Big Brother
03:37

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos

12:26
Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada» - Big Brother
04:32

Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor»

  • Secret Story
  • Hoje às 14:36
Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor» - Big Brother

Sandrina, ex-concorrente do Big Brother, recorreu ao Instagram para pedir ajuda urgente após o desaparecimento do seu cão e mostrou-se desesperada para o encontrar.

Sandrina, ex-concorrente do Big Brother 2020, recorreu ao Instagram para pedir ajuda depois de o seu cão ter desaparecido. No apelo, Sandrina mostrou-se desesperada com a situação e publicou um texto dirigido aos seguidores.

Na legenda, escreveu:
“🐾 CÃO PERDIDO — AJUDA POR FAVOR! 🐾

O meu cão desapareceu e estou desesperada para o encontrar. Ele é muito meigo, assusta-se facilmente e nunca ficou longe de casa.

Se alguém o viu ou o encontrou, por favor entre em contacto comigo o mais rápido possível.

Ele perdeu-se na minha casa ao pé da feira.”

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que começaram a partilhar o apelo na esperança de ajudar Sandrina a reencontrar o animal. A ex-concorrente mantém o pedido de que qualquer informação seja comunicada o mais depressa possível.

Relacionados

Este conhecido apresentador mereceu um grande elogio de Dylan em público. Saiba tudo!

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins
Temas: Sandrina Pratas

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Há 3h e 11min
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?
01:04

Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?

Há 3h e 58min
Ver Mais

Notícias

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Há 35 min
Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Há 2h e 6min
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Há 2h e 35min
Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Há 2h e 59min
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Há 3h e 11min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

Hoje às 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Há 35 min
Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Há 2h e 6min
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Há 2h e 35min
Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Há 2h e 59min
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Há 3h e 11min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Ontem às 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Ontem às 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Ontem às 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Ontem às 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

Há 2h e 19min
Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Há 2h e 23min
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Hoje às 09:16
A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

Ontem às 18:55
Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Ontem às 16:35
Ver Mais Outros Sites