«Nunca iremos esquecer»: Sandrina Pratas abre o coração após experiência angustiante

Sandrina Pratas utilizou as redes sociais para partilhar a boa notícia: o cão desaparecido foi encontrado são e salvo. O anúncio foi feito na tarde da passada sexta-feira, 6 de dezembro, e aliviou os seguidores que acompanharam a busca.

Na fotografia publicada no Instagram, onde aparece ao lado do seu amigo de quatro patas, Sandrina Pratas escreveu um emocionante agradecimento a todos os que se dedicaram à procura do animal:

«Queremos agradecer, do fundo do coração, à família que encontrou o nosso cão. Nunca iremos esquecer a vossa bondade, o vosso cuidado e a forma tão humana com que o acolheram até chegar novamente às nossas mãos», começou por escrever a ex-concorrente do Big Brother.

A jovem aproveitou ainda para agradecer diretamente a quem lhe devolveu o animal: «Num momento tão angustiante para nós, vocês foram um verdadeiro anjo no caminho do nosso patudo. Obrigada pela vossa honestidade, atenção e carinho. Que Deus abençoe a vossa família! 🐶❤️ Obrigado Alice Tomé».