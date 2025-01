Está revelado quem vem fazer tremer a casa! Saiba quem é o novo concorrente do Secret Story- Desafio Final

Na gala deste sábado do Secret Story - Desafio Final as portas da casa voltam a abrir-se para mais um concorrente ter oportunidade de agarrar o desafio com unhas e dentes e dar tudo no jogo. É uma concorrente que deu muito que falar no seu primeiro programa e que saiu expulsa pelos portugueses na grande final, o que deixou ainda maior a sua sede de vencer.

É por tudo isto que Sandrina Pratas aceitou o desafio e entrou novamente na casa onde já passou muitos meses! A concorrente deixa os seus projetos de lado, para entrar neste Secret Story Desafio Final e cumprir o seu sonho de vencer.

Quatro anos depois de ter abandonado a casa do Big Brother, Sandrina volta em força para vencer e dar muito que falar!

Ainda se lembra da concorrente?

Natural de Moura, Sandrina Pratas tornou-se conhecida ao participar no Big Brother 2020, onde chegou à final, e no Big Brother – Duplo Impacto em 2021.

Filha de pai cigano, enfrentou preconceitos e desafios desde cedo, como quando decidiu mudar-se para Lisboa aos 17 anos para seguir o sonho de se tornar cabeleireira, contrariando a vontade do pai. Após a sua primeira participação num reality show, Sandrina tornou-se uma mulher mais confiante. Casada desde 2024 e mãe de Ariel, nascida em 2023, Sandrina regressa ao Secret Story – Desafio Final para trazer a mesma energia e boa disposição que conquistaram os portugueses.

A noite promete no Secret Story - Desafio Final e não vai deixar ninguém indiferente com a sua chegada! Veja aqui a reação dos concorrentes à entrada da concorrente!

Espreite a entrada da concorrente,