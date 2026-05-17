No Big Brother não deixou ninguém indiferente. Agora surge de cabelo rosa e a Internet “vai abaixo”

Conquistou os portugueses em 2020, quando entrou na casa do “Big Brother” e rapidamente se tornou uma das concorrentes mais marcantes da edição. Com a sua personalidade espontânea, genuína e bem-humorada, Sandrina Pratas ganhou o carinho do público e transformou-se numa das figuras mais acarinhadas do reality show da TVI.

Mesmo depois do fim do programa, a jovem alentejana continuou a manter uma forte ligação com os seguidores através das redes sociais, onde partilha frequentemente momentos divertidos do seu dia a dia. E foi precisamente aí que voltou agora a dar que falar.

A ex-concorrente surpreendeu os fãs ao surgir com um visual completamente diferente: cabelo cor-de-rosa. A mudança foi partilhada nas redes sociais e rapidamente gerou uma onda de reações. “Só a minha Maiara Quedevez para entrar na minha loucura 😜”, escreveu Sandrina na legenda da publicação.

O novo look tornou-se viral em poucas horas e muitos seguidores acreditaram que a alentejana tinha decidido apostar numa transformação radical. No entanto, parece que tudo não passou de uma brincadeira. Isto porque pouco tempo depois, Sandrina voltou a aparecer com a sua cor natural, ainda que com extensões.

Na legenda da partilha, a cabeleireira da jovem explicou o procedimento que fez no seu cabelo e no fim escreveu: “Gostaram da brincadeira?”, o que leva a crer que Sandrina Pratas não ficou mesmo com o cabelo cor de rosa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Sandrina com o cabelo rosa, entre outras.