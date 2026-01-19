Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque" - Big Brother

Sandrina Pratas fez uma partilha nas redes sociais onde mostrou fotografias suas há 10 anos. A ex concorrente do Big Brother fez ainda um desabafo que deixou os fãs emocionados.

Sandrina Pratas aderiu à tendência das redes sociais e revelou fotografias de 2016. A cabeleireira não partilhou apenas imagens suas de há 10 anos, como também escreveu uma mensagem que deixou os seguidores arrepiados. 

O que começou como uma simples partilha de fotos antigas acabou por revelar-se um desabafo mais profundo.. Ao recordar imagens de 2016, Sandrina confessou que aquele foi um ano decisivo na sua vida: «Um ano que marcou a minha vida para sempre. Foi neste ano que tudo começou a mudar. Entrei no curso de cabeleireira 💇‍♀️Dei os primeiros passos num sonho que hoje é realidade. Aprendi, lutei, caí e levantei-me muitas vezes.», começou por escrever.

A ex-concorrente admitiu que o ano de 2016 foi marcado por desafios, com a vida a tirar-lhe parte da inocência e a exigir responsabilidades "antes do tempo", tal como mencionou. «Também foi o ano em que tive de ser mulher muito cedo. A vida ensinou-me antes do tempo, fez-me crescer à força, mas também me tornou mais forte, mais resiliente e mais determinada.», disse, num tom emotivo. Mesmo reconhecendo as dificuldades e os obstáculos que enfrentou, a alentejana considera que sem essas dificuldades não seria a pessoa que é hoje. «Aprendi, lutei, caí e levantei-me muitas vezes. 2016 não foi fácil, mas foi necessário.», frisou.

Por fim, Sandrina olha para o ano de 2016 com uma profunda gratidão: «Hoje olho para trás com orgulho e agradeço à mulher que eu fui, porque sem ela, eu não seria quem sou hoje.» 10 anos depois, com uma vida que nunca pensou ter, Sandrina está casada, é mãe e está a viver o sonho de ser cabeleira e de ter participado em vários reality shows, a empresária está mais feliz do que nunca.

Veja a publicação.

