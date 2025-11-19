Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Sandrina Pratas, conhecida do público pelos vários formatos de reality show da TVI, abriu o coração nas redes sociais para falar sobre um momento delicado que está a viver enquanto mãe. No Instagram, a ex-concorrente partilhou um conjunto de fotos ternurentas da filha, Ariel, acompanhado de um texto comovente, repleto de fé, esperança e amor.

“A minha bebé é um milagre pequenino. Hoje descobrimos que ela não ouve de um dos ouvidos… e o meu coração ainda está a aprender como se sente. Mas quando a olho, vejo a bebé mais forte, mais doce e mais inteligente que eu podia ter na vida. Ela sorri, brilha e ilumina a casa inteira. Nada nela é menos — tudo nela é mais: mais amor, mais luz, mais coragem. Eu, como mãe, ainda estou a processar tudo… é novo, é diferente, é difícil. Mas sei que Deus coloca anjinhos especiais em caminhos especiais. E Ele nunca abandona. A minha bebé vai crescer forte, feliz e cheia de vitórias. E eu vou aprender com ela todos os dias. Somos uma equipa. E Deus caminha connosco. Amém 🙏”

Veja, em baixo, a publicação original.

A mensagem rapidamente gerou uma onda de carinho, com dezenas de seguidores a deixarem palavras de apoio à pequena Ariel e à jovem mãe, elogiando a coragem, a entrega e a forma terna como Sandrina encara este desafio inesperado.

A participação de Sandrina Pratas nos reality shows da TVI

Sandrina ficou conhecida do grande público através dos reality shows da TVI, destacando-se pela personalidade espontânea, divertida e emocional. Participou no “Big Brother 2020”, onde rapidamente conquistou uma legião de fãs com o seu jeito genuíno e coração aberto. Mais tarde, voltou a marcar presença em formatos relacionados, reforçando a sua ligação ao universo da estação de Queluz de Baixo. Ao longo das suas participações, Sandrina foi sempre uma concorrente marcante, com momentos de humor, fragilidade e autenticidade que a tornaram numa das figuras mais acarinhadas pelo público.