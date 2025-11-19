Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Ao Minuto

Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora
Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora

Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho»
Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho»

Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém»
Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém»

Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas
Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas

Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!»
Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!»

Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico
Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico

Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham»
Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham»

Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega
Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega

Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'»
Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'»

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém»
Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém»

Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying»
Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying»

Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca

Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado
Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»
Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»

Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos
Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos

«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro
«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro

Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana!
Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana!

Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo»
Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo»

Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?»
Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?»

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!»
Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!»

Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis
Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...” - Big Brother

Sandrina Pratas emocionou os seguidores ao partilhar um desabafo profundo sobre a filha, Ariel, revelando que a bebé não ouve de um dos ouvidos. Veja a mensagem completa e recorde a passagem de Sandrina pelos reality shows da TVI.

Sandrina Pratas, conhecida do público pelos vários formatos de reality show da TVI, abriu o coração nas redes sociais para falar sobre um momento delicado que está a viver enquanto mãe. No Instagram, a ex-concorrente partilhou um conjunto de fotos ternurentas da filha, Ariel, acompanhado de um texto comovente, repleto de fé, esperança e amor.

A minha bebé é um milagre pequenino. Hoje descobrimos que ela não ouve de um dos ouvidos… e o meu coração ainda está a aprender como se sente. Mas quando a olho, vejo a bebé mais forte, mais doce e mais inteligente que eu podia ter na vida. Ela sorri, brilha e ilumina a casa inteira. Nada nela é menos — tudo nela é mais: mais amor, mais luz, mais coragem. Eu, como mãe, ainda estou a processar tudo… é novo, é diferente, é difícil. Mas sei que Deus coloca anjinhos especiais em caminhos especiais.

E Ele nunca abandona. A minha bebé vai crescer forte, feliz e cheia de vitórias. E eu vou aprender com ela todos os dias. Somos uma equipa. E Deus caminha connosco. Amém 🙏

 

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

A mensagem rapidamente gerou uma onda de carinho, com dezenas de seguidores a deixarem palavras de apoio à pequena Ariel e à jovem mãe, elogiando a coragem, a entrega e a forma terna como Sandrina encara este desafio inesperado.

A participação de Sandrina Pratas nos reality shows da TVI

Sandrina ficou conhecida do grande público através dos reality shows da TVI, destacando-se pela personalidade espontânea, divertida e emocional. Participou no “Big Brother 2020”, onde rapidamente conquistou uma legião de fãs com o seu jeito genuíno e coração aberto. Mais tarde, voltou a marcar presença em formatos relacionados, reforçando a sua ligação ao universo da estação de Queluz de Baixo. Ao longo das suas participações, Sandrina foi sempre uma concorrente marcante, com momentos de humor, fragilidade e autenticidade que a tornaram numa das figuras mais acarinhadas pelo público.

