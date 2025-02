Sandrina apanha «susto de morte» e até cai do sofá com a entrada de Bruno de Carvalho, mas de quem terá sido a culpa?

De chorar a rir! Cláudio Ramos fica em lágrimas com Sandrina. Espreite o motivo

Bruno de Carvalho entra na casa do Desafio Final! Veja todas as reações

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho fez a melhor entrada dentro da Casa do Desafio Final e não podia ter sido mais díspares as reações dos concorrentes.

Assim que o concorrente chegou à porta Iury deu um grito e Sandrina Pratas, que se encontrava ao seu lado apanhou «um susto de morte» após o grito da sua melhor amiga Iury.

Sandrina assustou-se tanto que até caiu do sofá. Um momento hilariante que vale a pena ver e rever.

Sandrina Pratas tem sido «um prato», segundo o apresentador Cláudio Ramos, e isto tudo porque causa das suas reações. Ainda ontem na gala de sábado teve um momento icónico com a concorrente e que deixou o apresentador em lágrimas de tanto rir.