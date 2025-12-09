Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

Ao Minuto

12:49
«És fraca (...) prefiro ter dignidade»: Durante escolha de Fábio, Inês 'rasga' Liliana forte e feio
04:04

«És fraca (...) prefiro ter dignidade»: Durante escolha de Fábio, Inês 'rasga' Liliana forte e feio

12:43
«Fazes um beicinho, um biquinho de pato (...) Só fazes teatrinhos»: Leandro faz gesto a imitar Liliana
01:38

«Fazes um beicinho, um biquinho de pato (...) Só fazes teatrinhos»: Leandro faz gesto a imitar Liliana

12:26
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
03:09

Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava

12:24
«Oh filha, eu sou é mato grosso, não é flor de estufa!»: Leandro dá 'tacada' final
02:56

«Oh filha, eu sou é mato grosso, não é flor de estufa!»: Leandro dá 'tacada' final

12:21
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
06:22

«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes

12:01
«És uma pura mentira aqui dentro»: Ana nomeia concorrente mais incoerente e o barulho começa
02:27

«És uma pura mentira aqui dentro»: Ana nomeia concorrente mais incoerente e o barulho começa

11:53
Pedro dá resposta inédita sobre quem gostaria que saísse já. E não é nenhum dos seus rivais
01:06

Pedro dá resposta inédita sobre quem gostaria que saísse já. E não é nenhum dos seus rivais

11:32
«Hoje, inicia-se um reinado. O rei das limpezas foi instaurado»: Leandro começa a manhã com picardias
01:47

«Hoje, inicia-se um reinado. O rei das limpezas foi instaurado»: Leandro começa a manhã com picardias

10:29
Discussão na madrugada: Marisa toca num tema 'sensível' e Pedro vai dormir no outro quarto
02:30

Discussão na madrugada: Marisa toca num tema 'sensível' e Pedro vai dormir no outro quarto

10:05
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

10:00
«Não tenho mais nada para dar»: É o principio do fim para Liliana e Fábio?
04:18

«Não tenho mais nada para dar»: É o principio do fim para Liliana e Fábio?

09:52
«Devias era ter vergonha do que dizes»: Fábio chega ao limite com Liliana
04:48

«Devias era ter vergonha do que dizes»: Fábio chega ao limite com Liliana

09:37
O 'polémico' lanche de Liliana e Fábio que gerou críticas na casa: «Já passou da validade»
04:36

O 'polémico' lanche de Liliana e Fábio que gerou críticas na casa: «Já passou da validade»

09:13
Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas
01:57

Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas

09:05
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
02:46

«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala

09:01
Leandro fica aziado após não ter sido escolhido para o almoço de Ana? Esta não tem dúvidas: «Tu és um rancoroso!»
03:25

Leandro fica aziado após não ter sido escolhido para o almoço de Ana? Esta não tem dúvidas: «Tu és um rancoroso!»

08:47
«Foi passando pelos pingos da chuva e a verdade é que já está no dia 21...»: Leandro implacável com concorrente
02:32

«Foi passando pelos pingos da chuva e a verdade é que já está no dia 21...»: Leandro implacável com concorrente

08:38
Ego elevado? Pedro acredita ter sido salvo em primeiro e Marisa ataca
02:29

Ego elevado? Pedro acredita ter sido salvo em primeiro e Marisa ataca

08:25
A escolha das gavetas do Calendário do Advento gera discórdia na casa: «O rei sou eu!»
02:34

A escolha das gavetas do Calendário do Advento gera discórdia na casa: «O rei sou eu!»

22:44
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»
04:11

Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»

22:38
Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis»
01:24

Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis»

22:37
Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»
01:19

Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»

22:34
«Já me deste um beijo hoje»? Pedro provoca Marisa e os dois têm momento apaixonado
02:02

«Já me deste um beijo hoje»? Pedro provoca Marisa e os dois têm momento apaixonado

22:30
Pedro e Marisa tentam resolver-se, mas a tensão sobe: «Faz o teu jogo e eu faço o meu»
03:53

Pedro e Marisa tentam resolver-se, mas a tensão sobe: «Faz o teu jogo e eu faço o meu»

22:26
Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso»
02:50

Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso»

Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

  • Há 2h e 56min
Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio - Big Brother

Sandrina Pratas respira de alívio depois de momentos de muita aflição

O desespero acabou. Sandrina Pratas respira de alívio depois de viver momentos de grande aflição com o desaparecimento do cão da filha. Através das redes sociais, a ex-concorrente veio agradecer a quem a ajudou, sobretudo à pessoa que encontrou o animal.

«Queremos agradecer, do fundo do coração, à família que encontrou o nosso cão. Nunca iremos esquecer a vossa bondade, o vosso cuidado e a forma tão humana com que o acolheram até chegar novamente às nossas mãos. Num momento tão angustiante para nós, vocês foram um verdadeiro anjo no caminho do nosso patudo. Obrigada pela vossa honestidade, atenção e carinho. Que Deus abençoe a vossa família! Obrigada, Alice Tomé», relatou.

Antes de encontrar o animal, Sandrina tinha feito um vídeo a responder a quem a criticou, mesmo quando esta estava desesperada com o desaparecimento do cão. A ex-concorrente levantava a hipótese de o animal ter sido roubado.

«Era da Ariel, a Ariel era muito agarradinha ao cão e ver comentários que estou a ver, que eu não sou capaz de cuidar nem de mim nem da minha filha nem de um cão. Pessoal, foi tirado do quintal, roubaram-me o cão! E depois ainda vejo estas mensagens, fico de rastos (…). Se alguém o achar entregue-me por favor, é o cão da minha bebé».

Temas: Sandrina Pratas Cão

