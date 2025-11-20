Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

O antes e depois de Sandrina Pratas em imagens: A ex-concorrente do Big Brother perdeu 14 quilos

Sandrina Pratas revelou recentemente o diagnóstico da filha, Ariel. A menina, de dois anos, «não ouve de um dos ouvidos» e, agora, a ex-concorrente do Big Brother confessou que já desconfiava que algo não estava bem.

Esta quarta-feira, 19 de novembro, Sandrina Pratas recorreu ao Instagram para agradecer as mensagens que tem recebido dos fãs.

«Venho aqui agradecer por todas as mensagens de carinho. Ainda estou digerir estas coisas todas. Ontem soubemos, nós já estávamos desconfiados, mas ontem soubemos mesmo a notícia que ela não ouve do ouvido direito», começou por dizer.

E prosseguiu: «Ainda não sabemos o que vai acontecer, o tratamento… Segunda vai fazer mais exames mas eu tenho fé e tudo vai correr bem. Claro que nunca pensamos que acontece aos nossos filhos, pensamos que são sempre saudáveis mas a Ariel é uma menina muito boazinha, muito esperta, muito alegre portanto, vai ultrapassar.»

Sandrina Pratas confessou que tem recebido várias mensagens de pais que estão a passar pela mesma situação e que os testemunhos «acalmaram» um bocado aquilo que estava a sentir.