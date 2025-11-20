Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Ao Minuto

15:15
Leandro e Inês contra o mundo? «Não aguento ver a vossa cara» - Big Brother
02:17

Leandro e Inês contra o mundo? «Não aguento ver a vossa cara»

15:11
Inês defende Dylan com unhas e dentes: «O nome do Dylan dá muita comichão» - Big Brother
04:39

Inês defende Dylan com unhas e dentes: «O nome do Dylan dá muita comichão»

15:08
A ferver: Discussão estala após mexerico dirigido a Ana - Big Brother
06:31

A ferver: Discussão estala após mexerico dirigido a Ana

14:54
Mexerico: Acusação explosiva gera confronto dentro da casa - Big Brother
01:38

Mexerico: Acusação explosiva gera confronto dentro da casa

14:39
Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor - Big Brother

Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor

14:26
Beijos sem fim: Inês e Dylan não se largam - Big Brother
02:34

Beijos sem fim: Inês e Dylan não se largam

14:23
Inédito: Liliana faz parte do pódio de finalistas de Leandro - Big Brother
02:55

Inédito: Liliana faz parte do pódio de finalistas de Leandro

14:05
Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco - Big Brother
01:15

Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco

13:20
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada - Big Brother
00:49

Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada

13:12
Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho - Big Brother
03:17

Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho

13:09
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos - Big Brother
04:53

Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos

12:26
«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir - Big Brother
03:17

«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir

12:04
«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema - Big Brother
01:17

«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema

12:02
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana - Big Brother
06:08

«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana

11:59
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre" - Big Brother

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

11:32
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa' - Big Brother
07:48

Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'

11:02
«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo - Big Brother
04:47

«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo

10:52
Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa - Big Brother
03:58

Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa

10:37
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento - Big Brother

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

10:32
Pedro Jorge lança o pânico logo pela manhã: Há um novo roubo na casa! - Big Brother
03:00

Pedro Jorge lança o pânico logo pela manhã: Há um novo roubo na casa!

10:22
Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro» - Big Brother
01:07

Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro»

10:13
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco - Big Brother

Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco

10:03
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa - Big Brother

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

02:48
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro - Big Brother
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

02:45
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?» - Big Brother
01:36

Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»

Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

  Secret Story
  Hoje às 11:19
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...» - Big Brother

A ex-concorrente do Big Brother recorreu às redes sociais para falar sobre o diagnóstico da filha Ariel e revelou pormenores.

Sandrina Pratas revelou recentemente o diagnóstico da filha, Ariel. A menina, de dois anos, «não ouve de um dos ouvidos» e, agora, a ex-concorrente do Big Brother confessou que já desconfiava que algo não estava bem. 

Esta quarta-feira, 19 de novembro, Sandrina Pratas recorreu ao Instagram para agradecer as mensagens que tem recebido dos fãs. 

«Venho aqui agradecer por todas as mensagens de carinho. Ainda estou digerir estas coisas todas. Ontem soubemos, nós já estávamos desconfiados, mas ontem soubemos mesmo a notícia que ela não ouve do ouvido direito», começou por dizer.

E prosseguiu: «Ainda não sabemos o que vai acontecer, o tratamento… Segunda vai fazer mais exames mas eu tenho fé e tudo vai correr bem. Claro que nunca pensamos que acontece aos nossos filhos, pensamos que são sempre saudáveis mas a Ariel é uma menina muito boazinha, muito esperta, muito alegre portanto, vai ultrapassar.»

Sandrina Pratas confessou que tem recebido várias mensagens de pais que estão a passar pela mesma situação e que os testemunhos «acalmaram» um bocado aquilo que estava a sentir.

Veja aqui o vídeo:

