Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Sandrina Pratas revelou recentemente que a filha, Ariel, de dois anos, não ouve de um dos ouvidos. Agora, a ex-concorrente do Big Brother confessou que já desconfiavam de que algo não estava bem com a menina e descreveu os sinais.

«Nós já estávamos desconfiados. Mesmo na escolinha e tudo, ela estava com dificuldade em falar e nós notámos que ela só fazia sons, não dizia a palavra toda. Ela começa a agarrar-se à cabeça, dá gritos e nós achámos estranho. Os meninos da turma dela já falam quase todos, dizem pequenas palavras, e a minha bebé não fala», começou por dizer, em declarações à revista TV 7 Dias.

E prosseguiu, explicando que acabou mesmo por ir ao médico para perceber o que se passava com Ariel: «Fomos ao pediatra com ela, fizemos exames e isso, e então ela não ouve nada no ouvido direito e do esquerdo ouve 85%. Agora vamos fazer outros exames…»

Para já, Sandrina não sabe se a filha vai precisar de ser operada. «O médico disse que ainda vamos ver se é preciso fazer uma operação, se não tem de usar um aparelho ou qualquer coisa; ainda não sabemos, ainda é muito cedo. O médico disse que também há muitas crianças assim… Temos de ter fé», adiantou.