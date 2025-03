Ex- concorrente do Secret Story assume que rejeitou gravidez: «Não queria estar grávida» Veja aqui quem foi

Culpa do marido? Sandrina Pratas confessou que não aceitou bem a gravidez e chegou a culpar o marido, Lucas Santos, pelo que estava a sentir.

Sandrina Pratas abriu o coração numa conversa a Manuel Luís Goucha, na TVI, e fez revelações surpreendentes sobre a sua gravidez. A ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final, expulsa no passado domingo, dia 2, confessou que a notícia da maternidade não foi bem recebida e chegou mesmo a culpar o marido, Lucas Santos.

«Eu descobri que estava grávida com quatro meses. Quando o médico me disse, fiquei em choque, passei o caminho todo a vomitar. E depois criei um ódio ao Lucas, porque dizia que ele me tinha feito mal. Como se fosse só ele a engravidar-me», contou Sandrina.

A ex-concorrente assumiu ainda que evitou dormir com o companheiro durante um mês e que tudo, até o cheiro, a incomodava: «Não queria estar grávida, não queria, não queria. E só de ver uma barriga a crescer e tudo… Até o cheiro me fazia mal.»

Mesmo grávida, Sandrina decidiu viajar para o Brasil para conhecer a família do marido, pois não fazia sentido para ela ter uma filha de alguém cuja família nunca tinha conhecido: «Eu sou uma louca da cabeça»

