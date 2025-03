Sandrina Pratas confessa o porquê da sua entrada no Secret Story, e a razão vai emocionar Portugal

Sandrina Pratas, natural de Moura, no Alentejo, deu-se a conhecer ao público português com a sua participação no Big Brother 2020, onde chegou à final. Em 2021, voltou à televisão no Big Brother – Duplo Impacto e, mais recentemente, integrou o Secret Story – Desafio Final, reafirmando a sua presença nos reality shows da TVI.

Um testemunho emocionante no programa "Goucha"

Após a sua expulsão do programa, que ocorreu este passado domingo, Sandrina Pratas foi convidada de Manuel Luís Goucha, onde se mostrou feliz e emocionada. O rosto, muito acarinhado dos portugueses, começou por falar dos motivos que a levaram a aceitar este último convite. Entre recordar o impacto negativo que as críticas nas redes sociais tiveram na sua saúde mental, ao sublinhar o preconceito que sempre sentiu por vir de uma família de etnia cigana, esta foi uma conversa cheia de revelações e emoção!

Sentada perante Manuel Luís Goucha no programa de seu nome, Sandrina Pratas revelou o motivo por trás da sua entrada neste novo desafio televisivo, o "Secret Story - Desafio Final", e a razão não deixou o apresentador indiferente.

A paixão por "Tigrão" e o papel da maternidade

Longe do pequeno ecrã, Sandrina Pratas dedicou-se a uma nova fase na sua vida pessoal. Apaixonada por Lucas, mais conhecido por Tigrão, a ex-concorrente revelou-nos que conheceu o marido num sítio inusitado, uma bomba de gasolina. Na altura respeitou o facto deste estar comprometido, mas mais tarde reencontraram-se e apaixonaram-se.

Em 2023, foi mãe pela primeira vez da filha Ariel, um momento que descreve como transformador, apesar de não ter gostado de viver a gravidez.

Uma vida marcada por desafios

A vida de Sandrina foi marcada por altos desde a infância. Filha de pai cigano e mãe não pertencente à comunidade, cresceu entre duas culturas distintas e enfrentou preconceitos desde cedo. Admite que a certa parte da sua juventude o alcoolismo do pai intensificou-se ao ponto de pedir à mãe para saírem de casa. Sozinhas, viveram dificuldades até ao momento em que o pai se mostrou arrependido, resultando na recuperação da família.

A história havia sido contada no Big Brother 2020, programa que mudou a relação de Sandrina Pratas com o pai, que pela primeira vez ouviu o que a jovem alentejana sentia: "Eu não tinha coragem de dizer ao meu pai porque é que saímos de casa".