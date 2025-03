Sandrina Pratas não contém as lágrimas após uma pergunta de Manuel Luís Goucha! Veja aqui a resposta que deixou todos sem palavras

Lágrimas em direto: Sandrina Pratas emocionou-se em entrevista com Manuel Luís Goucha, confessou que entrar no Secret Story - Desafio Final foi o maior desafio da sua vida.

Desafio da sua vida: A ex-concorrente admitiu o que sentiu quando deixou a sua filha, para estar no Secret Story. Veja aqui a conversa completa!

Sandrina Pratas foi a convidada de Manuel Luís Goucha no programa desta quinta-feira, dia 6. A ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, expulsa na semana passada, não conseguiu conter as lágrimas ao abordar a experiência de entrar num reality show sendo mãe de uma bebé muito pequena.

Durante a conversa, Goucha questionou: «Como é que se entra num reality show sendo mãe tão recente? É complicado?»

Visivelmente emocionada, Sandrina respondeu: «Foi o maior desafio da minha vida. Porque quando entrei senti que abandonei a minha filha. Parece que não estava a pensar que tinha uma filha, só pensei em mim, mas fiz isto por ela e por nós.»

A confissão sincera da alentejana tocou os espectadores e gerou grande reação nas redes sociais! Veja aqui todos os comentários a esta revelação: