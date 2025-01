Após Miguel Vicente abandonar lanche, Sandrina e Iury reagem no confessionário: «A nossa amizade é demasiado forte»

Miguel Vicente critica Iury face a comportamento com Sandrina: «É muita falta de empatia (...) fazes dela chinelo»

Sandrina e Iury juntas no Confessionário comentam atitude de Miguel Vicente: «Só me dá vontade de rir porque é forçado (...) ele é 'vtzeiro'»

Miguel Vicente abandonou o lanche com Iury Mellany e Sandrina Pratas e as duas comentaram o assunto no confessionário.

Iury garantiu que Miguel não vai conseguir estragar a amizade que as une e que é muito forte. Já Sandrina, mostrou-se confusa com a situação.

Miguel Vicente protagonizou um momento insólito ao abandonar o lanche com Iury Mellany e Sandrina Pratas no restaurante da Voz.

À noite, no confessionário com Cláudio Ramos, as duas concorrentes falaram sobre o assunto, sem perceber o motivo que o levou a sair daquela forma.

Ainda assim, Iury Mellany garantiu: «Tudo o que ele vai fazer não nos vai abalar nem um bocadinho e nós não sentimos necessidade de falar porque a nossa ligação é mais profunda do que isso».

«Ele está a dar uma de ‘Dr Phill’ da Malveira, está ali com o curso de psicologia que tirou do chocapic, mas não vai conseguir, porque a nossa amizade é demasiado forte», acrescentou a concorrente.

Sandrina afirmou: «Ele entrou e acho que veio um bocadinho contra mim e a favorita lá de fora era a Iury. Agora trocou os papéis, eu é que sou a best friend dele… não estou a perceber onde é que ele quer chegar, estou a ficar baralhada. Não sei se é mesmo verdade e ele está a gostar de mim, ou se é teatro».

Veja o momento em que Miguel Vicente abandona o lanche em baixo: