Duas vezes no mesmo dia! Miguel Vicente leva Sandrina Pratas à exaustão e às lágrimas: «Não sabes o que passei...»

Dinâmica termina da pior forma possível com Sandrina em lágrimas por causa de Miguel Vicente

No Secret Story - Desafio Final, Sandrina Pratas chegou ao seu limite com Miguel Vicente e desfez-se em lágrimas.

O dia começou com uma pequena discussão entre Sandrina Pratas e Miguel Vicente. Tudo aconteceu porque às 5h da manhã Miguel Vicente fez muito barulho e Sandrina não voltou a dormir. De manhã confrontou o concorrente com o que este tinha feito, deixando-o muito surpreendido.

Sandrina Pratas acabou por quebrar em lágrimas quando chegou à casa de banho e desabafou com Daniela Santos e Iury. A concorrente revelou que nunca ninguém lhe tinha faltado ao respeito como Miguel Vicente. Em lágrimas disse a Daniela Santos que estava farta de estar calada.

Acrescentou ainda que quando é com Miguel Vicente, todos o respeitam. Mas quando é ao contrário ele não respeita ninguém.

Uma manhã de fortes emoções para Sandrina Pratas que acabou por não controlar as suas lágrimas. Iury e Daniela Santos reprovaram o comportamento de Miguel Vicente ficando surpreendidas com a falta de empatia do mesmo após ver Sandrina a chorar.

Durante a dinâmica de grupo de manhã, Sandrina Pratas e Miguel Vicente protagonizaram um novo desentendimento e a dinâmica acabou com Sandrina em lágrimas novamente.

Daniela Santos entrou em defesa de Sandrina Pratas e «calou» Miguel Vicente dizendo que não iria permitir que ele continuasse a fazer o que estava a fazer com Sandrina.

A dinâmica acabou por terminar da pior forma possível com Sandrina Pratas a chorar novamente com palavras de Miguel Vicente. A concorrente avisou Miguel que ele nada sabe da vida dela, mas não só. Miguel Vicente ficou sem palavras.

No final da dinâmica, todos foram com Sandrina Pratas para a casa de banho para apoiarem a concorrente. Mais tarde, a Voz chamou Sandrina ao confessionário.