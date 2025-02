Parou tudo! Sandrina Pratas surpreende Miguel Vicente com resposta afiada e deixa a casa em silêncio!

Troca de palavras intensa! Sandrina responde de forma inesperada a Miguel Vicente e deixa a casa em choque.

No Secret Story – Desafio Final, Sandrina Pratas e Miguel Vicente protagonizaram um momento tenso durante uma dinâmica da Voz. O desafio pedia aos concorrentes para associarem cores a personalidades, mas o que começou como uma simples escolha acabou por gerar um confronto aceso.

Sandrina escolheu a cor vermelha para Bruno de Carvalho, e justificou a sua escolha com a energia e paixão do ex-concorrente: «É um homem romântico, já ouvi falar, muita energia, vibe boa, anda muito excitado, muito elétrico…»

Miguel Vicente não perdeu a oportunidade de provocar e atirou: : «Eu disse as mesmas coisas que o Bruno te disse, eu disse-te que eras matreira, que sabias o que se estava a passar e mesmo assim fazias-te de desentendida!»

A concorrente não se deixou intimidar e continuou a sua explicação, mas Miguel Vicente insistiu nas provocações, relembrando um comentário que fez anteriormente sobre Sandrina.

A tensão subiu e, num momento inesperado, Sandrina soltou um «Amor da minha vida» direcionado a Miguel, deixando-o sem reação: : «Não entres nesses caminhos meu amorzito (…) ontem fizeste sentir-me mal!» Sandrina afirma que quem tem de aceitar a sua opinião é o Bruno e não o Miguel Vicente.

Miguel Vicente continua a insistir no assunto do dia anterior com Sandrina: «Podemos falar sobre isso (..) Falámos sobre a descida do leite…»

Visivelmente desconfortável, Sandrina cortou o assunto e terminou a conversa de forma direta: «Não quero falar sobre isso!» – gritou, encerrando a troca de palavras.

O momento deixou a casa em silêncio e deixou todos os concorrentes em choque com a atitude da concorrente!