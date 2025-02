Sandrina Pratas «arruma» Miguel Vicente: «Mas eu não te quero ouvir, posso? Ou tenho que sair como tu?»

Sandrina avisa colegas para mudarem comportamento com Miguel Vicente

O Última Hora do Secret Story - Desafio Final ficou marcado por um bate-boca entre Miguel Vicente e Sandrina Pratas.

Mafalda Castro interrompeu o Última Hora para ver um pouco da nova dinâmica, onde os concorrentes tinham que atribuir cores uns aos outros, e essas cores faziam referências a determinadas características de cada um.

Na vez de Sandrina Pratas, calhou Bruno de Carvalho. A concorrente deu a Bruno a cor vermelha e justificou a escolha desta cor por este ser um concorrente com paixão, energia e excitação, as palavras que estavam no quadro interativo.

Miguel Vicente interviu na justificação de Sandrina Pratas, pedindo-lhe que aprofundasse mais as suas palavras. Sandrina não se mostrou muito confortável e entrou num bate-boca com Miguel Vicente até ao momento em que lhe diz,

«Mas eu não te quero ouvir, posso? Ou tenho que sair como tu?»

este momento, deixou todos os concorrentes de queixo caído, principalmente Inês Morais e Iury Mellany. Após esta frase de Sandrina Pratas, Miguel ficou apenas em silêncio.

Este momento de Sandrina Pratas em que ela fala em sair, faz referência ao momento em que Miguel Vicente abandonou a cadeira quente, quando já não conseguia ouvir Inês Morais e Iury Mellany.

Sandrina Pratas mostra-se confusa porque nunca sabe quais são as intenções de Miguel Vicente para com ela e acredita que ele tenta sempre que ela caia na esparrela, mas ela não o vai fazer.