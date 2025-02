Sandrina Pratas chora após confronto com Miguel Vicente: «Ele fez-me aqui sentir coisas que ninguém fez (...)»

Miguel Vicente é acusado de desrespeitar Sandrina Pratas, que se emociona e desabafa sobre o impacto do comportamento dele na sua vida pessoal.

que se emociona e desabafa sobre o impacto do comportamento dele na sua vida pessoal. Inês Morais e Iury defendem Sandrina de Miguel Vicente!

A tensão voltou a dominar o Secret Story Desafio Final, com Miguel Vicente no centro de uma polémica com Sandrina Pratas, e levou a concorrente às lágrimas. Miguel Vicente foi acusado de desrespeitar os colegas, principalmente Sandrina, numa manhã onde os ânimos estavam elevados.

Tudo começou quando Miguel Vicente foi acusado de incomodar os concorrentes durante a manhã, quando estes estavam a dormir. Sandrina Pratas, visivelmente revoltada, não poupou críticas e acusou-o de a desrespeitar de diversas formas: «Tem cuidado. Sabes o que estás aqui a fazer. Andas a desrespeitar-me muito, não é a primeira vez! Já me senti muito triste aqui por tua causa».

A situação escalou ainda mais tarde, quando, na casa de banho, Sandrina, ainda visivelmente abalada, desabafou: «Ele fez-me aqui sentir coisas que ninguém fez, nenhum homem me fez sentir. Senti-me desrespeitada e tenho estado calada por causa do jogo».

O momento atingiu o pico quando, durante uma dinâmica em grupo, Miguel Vicente tentou minimizar a situação, afirmando: «És muito forte, Sandrina, não vou levar a mal as coisas que passaram nesta manhã». No entanto, as palavras de Miguel não acalmaram Sandrina, que, visivelmente emocionada, respondeu: «Tu é que tens de me pedir perdão na tua consciência».

A concorrente, com os olhos marejados de lágrimas, prosseguiu: «Sabes porque é que fiquei neste estado hoje? Porque não sabes o que passei na vida e os familiares que tenho. É muito triste estar a dormir e estares a bater com coisas. Fizeste-me lembrar uma coisa que me aconteceu na vida!»

Miguel Vicente tentou justificar-se dizendo que não bateu com tachos, mas as suas palavras não foram bem recebidas. Inês Morais, outra concorrente, não aguentou a situação e exclamou: «Não percebeste que só dizes porcaria? Cala-te! Credo, que homem horrível!».

Iury também se manifestou, criticando Miguel: «Viste a Sandrina a chorar de manhã por causa de ti e continuaste-te a rir e a espezinhá-la mais. És aquele tipo de homem que vê a mulher chorar e parece que lhe alimenta o ego e cada vez faz pior».

A situação, repleta de emoções fortes e acusações, colocou Miguel Vicente na linha de fogo, não só por Sandrina, mas também por outros concorrentes, que não hesitaram em criticá-lo pela falta de sensibilidade e respeito demonstrados.